Житель Башкирии попытался отобрать у инвалида 70 тысяч рублей

Оказалось, что в ноябре 2020 года мужчина с инвалидностью решил приобрести кухонный гарнитур. Заказ обошёлся горожанину в 108 тысяч рублей, 70 из которых он отдал коммерсанту сразу. Однако со временем стало очевидно, что предприниматель не спешит изготавливать мебель.