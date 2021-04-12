Житель Башкирии попытался отобрать у инвалида 70 тысяч рублей

В полицию Белорецка обратился местный житель. Мужчина стал жертвой афериста-коммерсанта.
Оказалось, что в ноябре 2020 года мужчина с инвалидностью решил приобрести кухонный гарнитур. Заказ обошёлся горожанину в 108 тысяч рублей, 70 из которых он отдал коммерсанту сразу. Однако со временем стало очевидно, что предприниматель не спешит изготавливать мебель.
Когда мужчина согласился отдать обманутому клиенту только 5 тысяч рублей, горожанин поспешил обратиться в правоохранительные органы.
Суд обязал недобросовестного коммерсанта вернуть клиенту 60 тысяч рублей. Сейчас ожидается вступление решения суда в законную силу.