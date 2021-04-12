В Башкирии из-за паводка эвакуируют жителей еще одного села

В связи с подъемом уровня паводковых вод до 23:00 часов 13 апреля закрыто движение для всех видов транспорта в Миякинском районе на автодороге в районе с. Нарыстау близ границы с Альшеевским районом. Объезд возможен по дорогам М5 «Урал».