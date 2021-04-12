В Башкирии из-за паводка эвакуируют жителей еще одного села

На месте подтопления домов в селе Ассы работают беспилотники. Экстренное сообщение о резком подъеме реки Инзер в Белорецком районе поступило в Госкомитет по ЧС. В селе Ассы затопило 19 домов. Силами местной администрации идет эвакуация жителей. Для оказания помощи населению и обеспечению безопасности на место выехали спасатели Белорецка.
Видео затопленных домов в деревне Исламбахты присылают в нашу редакцию местные жители. На кадрах видно, что вода поднялась примерно на метр. МЧС сообщает, что в результате подъема уровня воды в реке Ик произошло подтопление 103 придомовых территорий.
В связи с подъемом уровня паводковых вод до 23:00 часов 13 апреля закрыто движение для всех видов транспорта в Миякинском районе на автодороге в районе с. Нарыстау близ границы с Альшеевским районом. Объезд возможен по дорогам М5 «Урал».
По состоянию на 12 апреля на контроле Главного управления МЧС по Республике находятся 12 ситуаций, связанных с паводковой обстановкой. В Чекмагушевском, Уфимском, Миякинском, Чишминском, Белебеевском и Ермекеевском районах.
В ближайшие сутки прогнозируется риск подтопления в поселках Шарипово (Кушнаренковский район), Староянбеково (Кармаскалинский район), Конониковский (Стерлитамакский район), Первомайский (Чишминский район)и Стерлибашево. Организован круглосуточный мониторинг. Запас продуктов питания, медикаментов, питьевой воды у населения имеется.