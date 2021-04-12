На месте приземления Юрия Гагарина открылся Парк покорителей космоса

Сегодня отмечается Всемирный День космонавтики. Ровно 60 лет назад полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. А имя первого космонавта земли Юрия Алексеевича Гагарина стало известно в планетарном масштабе. Событие, открывшее новую эру, широко отмечается по всей России.

В Саратовской области, на месте приземления Юрия Алексеевича Гагарина, открылся Парк покорителей космоса. В течение года на территории мемориального комплекса шли строительные работы, отремонтировали стелу и памятник. Здесь появилась модель автобуса, которая осуществляла подвоз космонавтов к взлетной площадке Байконура.

Реставрационные работы можно разделить на три части: первая – памятник и стела, вторая – спускаемый аппарат, третья – автобус. В общем сложности каждый проект занял около года.

Дмитрий Кубанкин, директор Парка покорителей космоса им. Ю.Гагарина

Саратовская область занимает значительное место в биографии Юрия Гагарина. Здесь он поступил в Индустриальный техникум, в местном аэроклубе впервые совершил полет на самолете «Як-18». Здесь же он приземлился после первого в истории человечества полета в космос. И спустя 60 лет спускаемый аппарат корабля «Восток -1» после реконструкции вернули на место приземления.

Фото №1 - На месте приземления Юрия Гагарина открылся Парк покорителей космоса

Юрий Алексеевич исполнил месту миллионов людей. Личность, взявшая на себя такую ношу, для меня является личностью номер один ХХ века.

Булат Садриев, член Башкирского отделения Федерации космонавтики России
Пенальти
Уфимская волна