На месте приземления Юрия Гагарина открылся Парк покорителей космоса

Сегодня отмечается Всемирный День космонавтики. Ровно 60 лет назад полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. А имя первого космонавта земли Юрия Алексеевича Гагарина стало известно в планетарном масштабе. Событие, открывшее новую эру, широко отмечается по всей России.

В Саратовской области, на месте приземления Юрия Алексеевича Гагарина, открылся Парк покорителей космоса. В течение года на территории мемориального комплекса шли строительные работы, отремонтировали стелу и памятник. Здесь появилась модель автобуса, которая осуществляла подвоз космонавтов к взлетной площадке Байконура.

Реставрационные работы можно разделить на три части: первая – памятник и стела, вторая – спускаемый аппарат, третья – автобус. В общем сложности каждый проект занял около года. Дмитрий Кубанкин, директор Парка покорителей космоса им. Ю.Гагарина

Саратовская область занимает значительное место в биографии Юрия Гагарина. Здесь он поступил в Индустриальный техникум, в местном аэроклубе впервые совершил полет на самолете «Як-18». Здесь же он приземлился после первого в истории человечества полета в космос. И спустя 60 лет спускаемый аппарат корабля «Восток -1» после реконструкции вернули на место приземления.