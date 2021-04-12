В РКБ им Куватова показали, как работает отделение УЗИ

Отделению ультразвуковой диагностики Республиканской клинической больницы имени Куватова исполнилось 30 лет. В самом начале работы это был кабинет в полуподвальном помещении. Диагностику проводили на одном аппарате. Сейчас же отделение УЗИ –основное звено, оснащенное по последнему слову техники, где работают высококвалифицированные специалисты.

Рамиль Абдуллин на обследование приехал в Уфу из Хайбуллинского района. Путь в 500 километров 64-летний пациент проделал, чтобы попасть на аппарат УЗИ. У мужчины начались проблемы после установки протеза в тазобедренный сустав.

Посоветовали обратиться к врачам в Оренбургской области. Там платно было. Тут хвалили врачей, знакомые из моей деревни делали здесь УЗИ. Рамиль Абдуллин

Врач-узист Фануза Шамуратова работает в отделении практически с первого дня. 30 лет назад это был кабинет с одним аппаратом. Черно-белое изображение, на котором можно было определить только расположение, размер и структуру органов.

Штат отделения сейчас – это 26 врачей, которые видят пациента изнутри в 4D-формате

Задача нашего отделения – помочь другим докторам, другим отделениям, чтобы они поставили правильный диагноз и назначили правильное лечение. Фануза Шамуратова, врач отделения УЗИ-диагностики РКБ им.Г.Г.Куватова

Сами врачи 4D-формат называют фильмом. Патологию плода определяют на ранних стадиях. Проводят исследования головного мозга у новорожденных через большой родничок. Ранняя диагностика и вовремя начатое лечение – возможность избежать тяжелых последствий для ребенка в будущем.

24 часа обслуживаются все отделения Республиканской больницы. В течение всей смены обслуживают около 170 пациентов. В терапевтическом корпусе принимают до 25 пациентов в день. Татьяна Добрейкина, заведующая отделением УЗИ-диагностики РКБ им.Г.Г.Куватова

Мы являемся референсным центром. Если есть какие-то сомнения, берем призывников – годны они или не годны. Они отправляются к нам после обследования в первичном звене, чтобы подтвердить или исключить то или иное заболевание. Шамиль Булатов, главный врач РКБ им. Г.Г. Куватова