В РКБ им Куватова показали, как работает отделение УЗИ

Отделению ультразвуковой диагностики Республиканской клинической больницы имени Куватова исполнилось 30 лет. В самом начале работы это был кабинет в полуподвальном помещении. Диагностику проводили на одном аппарате. Сейчас же отделение УЗИ –основное звено, оснащенное по последнему слову техники, где работают высококвалифицированные специалисты.
Рамиль Абдуллин на обследование приехал в Уфу из Хайбуллинского района. Путь в 500 километров 64-летний пациент проделал, чтобы попасть на аппарат УЗИ. У мужчины начались проблемы после установки протеза в тазобедренный сустав.
Врач-узист Фануза Шамуратова работает в отделении практически с первого дня. 30 лет назад это был кабинет с одним аппаратом. Черно-белое изображение, на котором можно было определить только расположение, размер и структуру органов.
Штат отделения сейчас – это 26 врачей, которые видят пациента изнутри в 4D-формате
Сами врачи 4D-формат называют фильмом. Патологию плода определяют на ранних стадиях. Проводят исследования головного мозга у новорожденных через большой родничок. Ранняя диагностика и вовремя начатое лечение – возможность избежать тяжелых последствий для ребенка в будущем.
Лечение пациента начинается, по сути, в кабинетах ультразвукового исследования. Через экран монитора специалисты не просто ставят диагноз, от компетентности медиков зависит правильное лечение, а значит и жизнь пациента.