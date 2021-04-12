В Башкирии в реке нашли тело женщины

На реке Уршак в Кармаскалах было найдено тело женщины. Жуткую находку обнаружили водители. Об этом сообщает издание «Кармаскалинская новь».

Мужчины проезжали мимо родника, который расположен по улице Ленина, когда заметили в воде посторонний предмет. Им оказалась мёртвая женщина. На место инцидента в срочном порядке вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Предположительно, погибшая – 45-летняя женщина, которая похожа на пропавшую в июле 2020 года. Однако из-за воды тело слишком деформировалось. Точно установить личность погибшей можно будет только после судмедэкспертизы и ДНК-теста. Известно, что сын пропавшей сдал свои биоматериалы.