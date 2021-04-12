Житель Башкирии жестоко убил, а потом поджёг экс-супругу

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, инцидент произошёл 10 апреля. Женщина пришла к бывшему мужу одолжить деньги. Однако мужчина отказал ей в просьбе, между ними вспыхнул ссора, которая перетекла в сцену ревности. В гневе мужчина схватил нож и несколько раз ударил им экс-супругу в грудь. После сельчанин добил несчастную обухом от топора по голове.