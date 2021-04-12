Житель Башкирии жестоко убил, а потом поджёг экс-супругу

Следователи Башкирии изучают дело о жестоком убийстве 50-летней жительницы Учалов. Её 52-летний бывший супруг жестоко убил несчастную, а потом поджёг дом.

Фото №1 - Житель Башкирии жестоко убил, а потом поджёг экс-супругу

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, инцидент произошёл 10 апреля. Женщина пришла к бывшему мужу одолжить деньги. Однако мужчина отказал ей в просьбе, между ними вспыхнул ссора, которая перетекла в сцену ревности. В гневе мужчина схватил нож и несколько раз ударил им экс-супругу в грудь. После сельчанин добил несчастную обухом от топора по голове.

Фото №2 - Житель Башкирии жестоко убил, а потом поджёг экс-супругу

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина спрятал тело супруги в сарае, поджёг дом, а потом попытался свести счёты с жизнью. Его остановили сотрудники полиции, которые прибыли на место инцидента по звонку сына бывших супругов.

Фото №3 - Житель Башкирии жестоко убил, а потом поджёг экс-супругу

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, подозреваемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

пресс-служба СК РФ по РБ 
Фото №4 - Житель Башкирии жестоко убил, а потом поджёг экс-супругу
Уфимская волна

Фото: МВД по РБ. 

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