Глава ДУМ Башкирии разрешил в месяц Рамадан прививаться от коронавируса

«Богословы и ученые в большинстве едины в мнении, что однозначным нарушением поста являются инъекции, богатые питательными веществами. В то же время лекарственные препараты, вводимые в виде инъекций, не нарушают пост. Таким образом, для сохранения здоровья, защиты себя и близких надо прививаться. И это можно делать и днем – большинство ученых едино во мнении, что это не нарушает поста».

Айнур хазрат Биргалин, глава ДУМ РБ