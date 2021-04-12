Глава ДУМ Башкирии разрешил в месяц Рамадан прививаться от коронавируса

С сегодняшнего дня с закатом солнца наступает благословенный месяц Рамадан и читается первый таравих намаз. От отличается от нынешнего поста, так как это первый постпандемический Рамадан. Российские ученые уже разработали вакцину от COVID-19, и в настоящее время успешно проводится вакцинация.

Фото №1 - Глава ДУМ Башкирии разрешил в месяц Рамадан прививаться от коронавируса

«Богословы и ученые в большинстве едины в мнении, что однозначным нарушением поста являются инъекции, богатые питательными веществами. В то же время лекарственные препараты, вводимые в виде инъекций, не нарушают пост. Таким образом, для сохранения здоровья, защиты себя и близких надо прививаться. И это можно делать и днем – большинство ученых едино во мнении, что это не нарушает поста».

Айнур хазрат Биргалин, глава ДУМ РБ

Муфтий Башкортостана Айнур хазрат подчеркнул, что месяц Рамадан ознаменован многочисленными посещениями гостей, молитвами таравих, ифтарами. Именно поэтому необходимо иметь антитела и заботиться о здоровье как своем, так и своего окружения.

«Надо понимать, что прививка — это не только личная безопасность, но и защита общества, она открывает нам возможность общаться, совершать положенные виды поклонения: таравих и пятничные молитвы, застолья разговения-ифтара».

Айнур хазрат Биргалин, глава ДУМ РБ
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