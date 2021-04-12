Глава ДУМ Башкирии разрешил в месяц Рамадан прививаться от коронавируса

С сегодняшнего дня с закатом солнца наступает благословенный месяц Рамадан и читается первый таравих намаз. От отличается от нынешнего поста, так как это первый постпандемический Рамадан. Российские ученые уже разработали вакцину от COVID-19, и в настоящее время успешно проводится вакцинация.
Муфтий Башкортостана Айнур хазрат подчеркнул, что месяц Рамадан ознаменован многочисленными посещениями гостей, молитвами таравих, ифтарами. Именно поэтому необходимо иметь антитела и заботиться о здоровье как своем, так и своего окружения.