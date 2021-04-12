В Уфе пропал без вести 57-летний Амир Давлетшин

В поселке Федоровка пропал без вести 57-летний Амир Давлетшин. В пятницу, 9 апреля, он ушел из дома и не вернулся. У мужчины возможна потеря памяти, поэтому важно найти его как можно быстрее.
Приметы: обычное телосложение, рост около 157 см, светло-карие глаза, черные волосы, имеется проседь. Мужчина был одет в куртку-спецовку черного цвета, синие джинсы, серую футболку, черные галоши и шапку.
Поисками Амира Давлетшина занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (919) 156 52 77, 8 (800) 700 54 52 или 02.
Фото: Соцсети.