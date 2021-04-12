Стало известно, когда в Башкирии ожидается пик паводка

Пик паводка в республике прогнозируется с 15 апреля по 3 мая. Такие данные приводят в региональном МЧС. Между тем в Белорецком районе подтопило 19 домов в селе Ассы. Видео затопленных домов в деревне Исламбахты Ермекеевского района прислали в нашу редакцию местные жители.

С началом сезона паводка в МЧС поступило более 1100 сообщений о подтоплений. Рядом с селом Чулпан Салаватского района произошел затор льда на реке Юрюзань. В результате подъема уровня воды более чем на 2 метра подтопленными оказались 23 придомовые территории. Сейчас лед прошел ниже по течению, уровень воды спал. Видео прислали и жители деревни Вязовка Кармаскалинского района. Их дома тоже затопило. Совсем немного и под водой могут скрыться и машины во дворе. В Уфе на протяжении 100 м затопило дорогу, ведущую в сады «Козарез». Глубина перелива 70 см. В связи с высокой дневной температурой возрастет риск подтопления пониженных участков талыми водами.