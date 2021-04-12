Подготовка ко Дню Победы и ремонт автодорог: темы оперативки с Радием Хабировым

В Башкортостане идет подготовка ко Дню Победы. Радий Хабиров дал указание главам муниципалитетов посетить в преддверии 9 мая каждого участника Великой Отечественной войны. Их в республике на сегодня всего 493. Обсуждается и проведение акции «Бессмертный полк».

Число участников Великой Отечественной войны в Башкортостане из года в год катастрофически сокращается. Глава республики потребовал от глав муниципалитетов нанести визиты и оказать должное внимание и при необходимости помощь. Как сказал Радий Хабиров, обсуждается вариант проведения ежегодной традиционной акции в память о героях «Бессмертный полк».

493 – это такое количество, что к каждому ветерану может зайти глава администрации лично и пожать ему руку, обнять его и чем-то помочь. Они уже глубоко пожилые люди. Безусловно, надо уже сейчас начинать работу, связанную с обелисками, захоронениями, поэтому, пожалуйста, целую программу. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В республике приступили к масштабному ремонту автодорог. До 15 июня должны быть устранены дорожные дефекты. По данным Минтранса, в прошлом году в Башкортостане устранили более 233 тысяч дефектов дорожного покрытия. По состоянию на 10 апреля на дорогах оцифровали более 21,7 тысячи дефектов, из которых уже отремонтировали 7,6 тысячи. Учли и прошлогодние ошибки.

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В этой связи в текущем году предлагаем следующий алгоритм работы для владельцев автодорог. Предлагаем завершить оцифровку дефектов на дорогах до 15 мая. Почему до 15 мая? По результатам работы СКПДИ выявились некоторые нюансы. На некоторых участках дорог, которые были оцифрованы в марте, в начале апреля, до начала выполнения работ, по мере таяния дорог образовались новые дефекты. И ремонт выполнялся по всем дефектам. Были разночтения по программе СКПДИ. Так как эти дефекты оцифровывались ранее.

Виктор Жульков, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
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