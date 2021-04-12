Подготовка ко Дню Победы и ремонт автодорог: темы оперативки с Радием Хабировым

В Башкортостане идет подготовка ко Дню Победы. Радий Хабиров дал указание главам муниципалитетов посетить в преддверии 9 мая каждого участника Великой Отечественной войны. Их в республике на сегодня всего 493. Обсуждается и проведение акции «Бессмертный полк».
Число участников Великой Отечественной войны в Башкортостане из года в год катастрофически сокращается. Глава республики потребовал от глав муниципалитетов нанести визиты и оказать должное внимание и при необходимости помощь. Как сказал Радий Хабиров, обсуждается вариант проведения ежегодной традиционной акции в память о героях «Бессмертный полк».
В республике приступили к масштабному ремонту автодорог. До 15 июня должны быть устранены дорожные дефекты. По данным Минтранса, в прошлом году в Башкортостане устранили более 233 тысяч дефектов дорожного покрытия. По состоянию на 10 апреля на дорогах оцифровали более 21,7 тысячи дефектов, из которых уже отремонтировали 7,6 тысячи. Учли и прошлогодние ошибки.