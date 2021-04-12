Подготовка ко Дню Победы и ремонт автодорог: темы оперативки с Радием Хабировым

В этой связи в текущем году предлагаем следующий алгоритм работы для владельцев автодорог. Предлагаем завершить оцифровку дефектов на дорогах до 15 мая. Почему до 15 мая? По результатам работы СКПДИ выявились некоторые нюансы. На некоторых участках дорог, которые были оцифрованы в марте, в начале апреля, до начала выполнения работ, по мере таяния дорог образовались новые дефекты. И ремонт выполнялся по всем дефектам. Были разночтения по программе СКПДИ. Так как эти дефекты оцифровывались ранее.

Виктор Жульков, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан