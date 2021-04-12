Гидроэлектростанции Башкирии перешли на режим работы при паводке

Крупные гидротехнические сооружения к пропуску большой воды готовы. Павловская ГЭС уже перешла на работу в режиме паводка и начала частично сдерживать сброс воды. Сегодня в Уфе состоялось заседание межведомственной рабочей группы, которая регулирует режим работы гидроузлов во время весеннего половодья.

Машинный зал Павловской ГЭС. Четыре гидроагрегата ежечасно производят 140 мегаватт электроэнергии. За режимом работы наблюдает начальник смены Рустем Гареев. Для него это уже 32-я весна, когда он в качестве сотрудника гидротехнического сооружения следит за пропуском паводка.

Работаем в штатном режиме, все под контролем, оборудование готово к пропуску паводка. Рустем Гареев, начальник смены цеха

При притоке одна тысяча кубометров воды в секунду расход в реку Уфа составляет 740 кубических метров. С 9 апреля Павловская ГЭС работает в режиме «паводок» – на заполнение емкости водохранилища.

На сегодняшний день уровень воды в верхнем бьефе Павловской ГЭС составляет 131 метр. Это на девять метров ниже нормального подпорного уровня. То есть водохранилище способно разом принять еще 800 миллионов кубических метров воды.

Заполнение свободной емкости водохранилища до максимальной отметки в 140 метров как раз и происходит во время весеннего половодья. За счет этого Павловский гидроузел помогает срезать пик паводка на реке Уфе и существенно снижает риск подтопления больших территорий.

Спуск воды будет осуществляться по графику, при этом у нас был предварительный прогноз от Башгидромета, на основе этого мы составляем свой график сработки, уже с учетом корректировок принимаем быстрые действия для того, чтобы поддержать на нужном уровне Александр Иванов, начальник площадки Павловской ГЭС

Ежедневно крупные водохранилища, расположенные в республике, отчитываются в Камское бассейновое водное управление об уровне верхнего и нижнего бьефа и сбросном расходе. Регулирование режимов работы водохранилищ осуществляется по решению межведомственной рабочей группы, куда, помимо собственников гидроузлов, входят представители Башгидромета и МЧС.

По водохранилищам идет плановая предполоводная сработка. В зависимости от прогноза, который выдает Башгидромет, устанавливается режим работы. Эксплуатирующие организации собственники они проводят самостоятельно снегомерную съемку, устанавливают гидропосты. Александр Михайлов, руководитель Камского бассейнового водного управления