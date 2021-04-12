Башкирия получила первую партию вакцины «ЭпиВакКорона»

На склады «Башфармации» поступило почти 6,5 тыс. доз новейшей российской вакцины «ЭпиВакКорона». От предыдущей «Гам Ковид Вак» она отличается искусственно синтезированным белком и условиями хранения, которые позволяют перевозить препарат на дальние расстояния без заморозки. Когда и где можно будет привиться новой вакциной?

В специальных холодильных боксах новейшую российскую вакцину от ковида «ЭпиВакКорона» перевозят на склад «Башфармации». Препарат успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России. Храниться он должен отдельно от уже привычного «ГамКовид Вак». Для этого на предприятии установили новые холодильники с температурным режимом +2 °С…+8°С и -18°С …-20°С.

Мы отпускаем вакцину даже в выходные дни, выходим специально. Все вакцины сканируются, проходят маркировку. Поэтому приходится готовить заранее для всех лечебных учреждений, так как слишком большая очередь собирается.

Гузель Юлмухаметова, заведующий-провизор третьего отдела ГУП «Башфармация»

Поступившая партия насчитывает 6 480 доз первого и второго компонентов. А пока в борьбе за коллективный иммунитет от коронавируса задействована только вакцина Спутник V. 

Фото №1 - Башкирия получила первую партию вакцины «ЭпиВакКорона»

На сегодняшний день вакцину первым компонентом сделали более 177 тысяч человек, из них более 73 тысяч – люди старшего поколения (60+). А вторым компонентом вакцины привились более 108 тысяч человек.

Софья Алёшина, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

В районные и городские больницы вакцина «ЭпиВакКорона» отправится в ближайшее время. К выезду по республике готовятся и медицинские поезда, в состав которых входят передвижные ФАПы, флюорографы, маммографы. Диагностический центр РКБ имени Куватова отправится в Бирский и Мишкинский районы, где уфимских специалистов уже ждут пациенты.

Пенальти

Отрабатываем все вопросы с принимающей стороной. Профильные специалисты готовят своих пациентов. Те, которые нуждаются в дополнительных анализах и исследованиях, бывают уже проведены. И по приезде модуля пациенты приходят уже по записи в определенное время. Загруженность комплекса хорошая.

Ильнур Юнусов, заведующий отделом РКБ им. Куватова

В рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион», которая стартует на следующей неделе, жители Башкортостана также смогут бесплатно сделать прививку новым препаратом. Главное его отличие в том, что он содержит искусственно синтезированные белки, копирующие белки коронавируса. Вакцина рассчитана на выработку конкретных антител, которые эффективны против различных штаммов ковида. 

Передвижной мобильный комплекс, по сути, является настоящей поликлиникой, где пациентов принимают узкие специалисты, которых в сельской местности дефицит. По всей республике медицинские поезда курсируют уже не первый год. А с 19 апреля в таких спецавтомобилях можно будет сделать прививку новым препаратом «ЭпиВак Корона». Условия хранения позволяют перевозить вакцину на дальние расстояния без использования морозильных камер.

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