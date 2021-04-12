Башкирия получила первую партию вакцины «ЭпиВакКорона»

На склады «Башфармации» поступило почти 6,5 тыс. доз новейшей российской вакцины «ЭпиВакКорона». От предыдущей «Гам Ковид Вак» она отличается искусственно синтезированным белком и условиями хранения, которые позволяют перевозить препарат на дальние расстояния без заморозки. Когда и где можно будет привиться новой вакциной?

В специальных холодильных боксах новейшую российскую вакцину от ковида «ЭпиВакКорона» перевозят на склад «Башфармации». Препарат успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России. Храниться он должен отдельно от уже привычного «ГамКовид Вак». Для этого на предприятии установили новые холодильники с температурным режимом +2 °С…+8°С и -18°С …-20°С.

Мы отпускаем вакцину даже в выходные дни, выходим специально. Все вакцины сканируются, проходят маркировку. Поэтому приходится готовить заранее для всех лечебных учреждений, так как слишком большая очередь собирается. Гузель Юлмухаметова, заведующий-провизор третьего отдела ГУП «Башфармация»

Поступившая партия насчитывает 6 480 доз первого и второго компонентов. А пока в борьбе за коллективный иммунитет от коронавируса задействована только вакцина Спутник V.

На сегодняшний день вакцину первым компонентом сделали более 177 тысяч человек, из них более 73 тысяч – люди старшего поколения (60+). А вторым компонентом вакцины привились более 108 тысяч человек. Софья Алёшина, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

В районные и городские больницы вакцина «ЭпиВакКорона» отправится в ближайшее время. К выезду по республике готовятся и медицинские поезда, в состав которых входят передвижные ФАПы, флюорографы, маммографы. Диагностический центр РКБ имени Куватова отправится в Бирский и Мишкинский районы, где уфимских специалистов уже ждут пациенты.

Отрабатываем все вопросы с принимающей стороной. Профильные специалисты готовят своих пациентов. Те, которые нуждаются в дополнительных анализах и исследованиях, бывают уже проведены. И по приезде модуля пациенты приходят уже по записи в определенное время. Загруженность комплекса хорошая. Ильнур Юнусов, заведующий отделом РКБ им. Куватова

В рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион», которая стартует на следующей неделе, жители Башкортостана также смогут бесплатно сделать прививку новым препаратом. Главное его отличие в том, что он содержит искусственно синтезированные белки, копирующие белки коронавируса. Вакцина рассчитана на выработку конкретных антител, которые эффективны против различных штаммов ковида.