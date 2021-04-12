Башкирия получила первую партию вакцины «ЭпиВакКорона»

На склады «Башфармации» поступило почти 6,5 тыс. доз новейшей российской вакцины «ЭпиВакКорона». От предыдущей «Гам Ковид Вак» она отличается искусственно синтезированным белком и условиями хранения, которые позволяют перевозить препарат на дальние расстояния без заморозки. Когда и где можно будет привиться новой вакциной?
В специальных холодильных боксах новейшую российскую вакцину от ковида «ЭпиВакКорона» перевозят на склад «Башфармации». Препарат успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России. Храниться он должен отдельно от уже привычного «ГамКовид Вак». Для этого на предприятии установили новые холодильники с температурным режимом +2 °С…+8°С и -18°С …-20°С.
Поступившая партия насчитывает 6 480 доз первого и второго компонентов. А пока в борьбе за коллективный иммунитет от коронавируса задействована только вакцина Спутник V.
В районные и городские больницы вакцина «ЭпиВакКорона» отправится в ближайшее время. К выезду по республике готовятся и медицинские поезда, в состав которых входят передвижные ФАПы, флюорографы, маммографы. Диагностический центр РКБ имени Куватова отправится в Бирский и Мишкинский районы, где уфимских специалистов уже ждут пациенты.
В рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион», которая стартует на следующей неделе, жители Башкортостана также смогут бесплатно сделать прививку новым препаратом. Главное его отличие в том, что он содержит искусственно синтезированные белки, копирующие белки коронавируса. Вакцина рассчитана на выработку конкретных антител, которые эффективны против различных штаммов ковида.
Передвижной мобильный комплекс, по сути, является настоящей поликлиникой, где пациентов принимают узкие специалисты, которых в сельской местности дефицит. По всей республике медицинские поезда курсируют уже не первый год. А с 19 апреля в таких спецавтомобилях можно будет сделать прививку новым препаратом «ЭпиВак Корона». Условия хранения позволяют перевозить вакцину на дальние расстояния без использования морозильных камер.