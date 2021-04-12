Радий Хабиров встретился с республиканской сборной чемпионата WorldSkills Russia

В республике запустили обратный отсчет до старта финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Он состоится ровно через 100 дней в Уфе. Отбор тех, кто будет представлять республиканскую сборную, практически завершен. Сегодня с конкурсантами встретился Глава республики.

Старт обратного отсчета подобен запуску ракеты. Для каждого из участников предстоящего чемпионата это огромный рывок в профессиональное будущее. У них осталось ровно 100 дней на подготовку, чтобы отточить и показать во всей красе свои навыки.

Можно сказать, что это алмаз без огранки. Наша задача немного постараться и сделать бриллианты. WorldSkillsRussia очень помог нашему колледжу Стерлитамака, который он поднял на новый уровень. Рафаэль Хаертдинов, главный эксперт конкурса по компетенции «Реклама»

В сборной Башкортостана 329 участников от 14 до 22 лет. Их подготовка проходит на 80 образовательных площадках и 15 предприятиях. Отборочный этап по-прежнему продолжается. Впрочем, по некоторым компетенциям финалисты уже утверждены.

Есть порядка 20 компетенций, по которым мы не проводился региональный чемпионат. Это новые компетенции для нашего региона, но в рамках хозяев мы все равно выставляем по ним ребят. Елена Трегубова, директор регионального координационного центра WorldSkills Russia по Республике Башкортостан

Среди них, например, такие инновационные направления, как эксплуатация беспилотников, цифровое земледелие или система страхования.

Общаясь с конкурсантами, Радий Хабиров поделился собственной формулой, которой он руководствуется в своей работе.

Старайтесь, чтобы рядом с вами был человек, который надежен, тверд и он в состоянии высказать свое мнение. Второе – все ваши заслуги каждый день в 12:00 обнуляются, а косяки удваиваются. А третья формула – счет на табло. Не интересует, как вы пришли, а интересует результат. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

WorldSkills Russia решает важнейшую задачу – повышает престиж, качество и конкурентоспособность профессионального образования. К чемпионату в республике строятся новые объекты и площадки, которые в дальнейшем помогут готовить молодых профессионалов.

У нас самое большое количество колледжей, мы очень внимательно смотрим за ними, у них старая материальная база, но мы не идем по пути их сокращения как в других регионах. Это серьезная нагрузка на бюджет, но мы считаем, что инвестируем в будущее. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан