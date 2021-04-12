Радий Хабиров встретился с республиканской сборной чемпионата WorldSkills Russia

В республике запустили обратный отсчет до старта финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Он состоится ровно через 100 дней в Уфе. Отбор тех, кто будет представлять республиканскую сборную, практически завершен. Сегодня с конкурсантами встретился Глава республики.
Старт обратного отсчета подобен запуску ракеты. Для каждого из участников предстоящего чемпионата это огромный рывок в профессиональное будущее. У них осталось ровно 100 дней на подготовку, чтобы отточить и показать во всей красе свои навыки.
В сборной Башкортостана 329 участников от 14 до 22 лет. Их подготовка проходит на 80 образовательных площадках и 15 предприятиях. Отборочный этап по-прежнему продолжается. Впрочем, по некоторым компетенциям финалисты уже утверждены.
Среди них, например, такие инновационные направления, как эксплуатация беспилотников, цифровое земледелие или система страхования.
Общаясь с конкурсантами, Радий Хабиров поделился собственной формулой, которой он руководствуется в своей работе.
WorldSkills Russia решает важнейшую задачу – повышает престиж, качество и конкурентоспособность профессионального образования. К чемпионату в республике строятся новые объекты и площадки, которые в дальнейшем помогут готовить молодых профессионалов.
Участниками финала станут более 1800 молодых профессионалов, треть из которых – юниоры до 16 лет. В чемпионате также примут участие конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ. Торжественная церемония открытия состоится в Уфе 21 июля.