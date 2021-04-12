Новая аллея и праздничный митинг: как в Башкирии отметили День космонавтики

Сегодня отмечается Всемирный день космонавтики. Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, который пересек границы космического пространства. Как отметили праздник в Башкирии?

Праздник по всей России. Сегодня в каждом городе почтили память Юрия Гагарина. Так, в Уфе появилась аллея, посвященная годовщине первого полета человека в космос. Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан и региональная команда «Молодежки ОНФ» высадили саженцы сосен и яблонь на улице Юрия Гагарина. Инициативу поддержали местные жители и активисты ветеранских организаций. Также активисты ОНФ провели субботник в сквере около дома, который украшает портрет космонавта.

В День космонавтики мы решили посадить деревья в символичном для Уфы месте. На улице, названной в честь первого космонавта, и рядом с домом, на фасаде которого изображен Юрий Гагарин. Известно, что Юрий Алексеевич сам часто сажал деревья. Тимур Абдрашитов, координатор движения «Молодежка ОНФ» в Республике Башкортостан

Параллельно с этим в УГАТУ праздник начался с церемонии возложения цветов к бюсту первого космонавта Юрия Гагарина. Участниками митинга стали преподаватели, студенты, курсанты и офицеры Военного учебного центра, победители детского творческого конкурса «Первый в космосе» и их родители. Ректор вуза Сергей Новиков поздравил собравшихся с праздником. Митинг завершился минутой молчания.

А в Саратовской области открылся Парк покорителей космоса. В течение года на территории мемориального комплекса шли строительные работы, отремонтировали стелу и памятник. На месте приземления первого космонавта появилась модель автобуса, которая подвозила космонавтов к взлетной площадке Байконура.

Людей всегда интересовало что там, где звезды, небо. Личность, взявшая на себя такую ношу, исполнившая такой долг, безусловно, на мой взгляд, является личностью века, по крайней мере, XX века. Булат Садриев, член Башкирского отделения Федерации космонавтики России

Саратовская область сыграла важную роль в биографии Юрия Гагарина. Сюда он поступил в Индустриальный техникум, в местном аэроклубе впервые совершил полет на самолете «Як-18». Здесь же совершил посадку после первого в истории полета в космос.

А это уже в селе Ивана-Казанка. Школьники под куполом учебного парашюта и в роли настоящих космонавтов. Рядом со школой расположится первая в Иглинском районе авиационная площадка для прыжков с парашютом.

Рассказали о принципах работы парашютной системы. Эта программа у нас проводится с целью вовлечения молодёжи в интересные виды спорта. Экстремальные у нас все виды спорта, а парашютный спорт и интересен, и экстремальный, и воздушный. Гайрат Манаев, председатель Федерации парашютного спорта Республики Башкортостан