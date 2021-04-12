Новая аллея и праздничный митинг: как в Башкирии отметили День космонавтики

Сегодня отмечается Всемирный день космонавтики. Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, который пересек границы космического пространства. Как отметили праздник в Башкирии?
Праздник по всей России. Сегодня в каждом городе почтили память Юрия Гагарина. Так, в Уфе появилась аллея, посвященная годовщине первого полета человека в космос. Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан и региональная команда «Молодежки ОНФ» высадили саженцы сосен и яблонь на улице Юрия Гагарина. Инициативу поддержали местные жители и активисты ветеранских организаций. Также активисты ОНФ провели субботник в сквере около дома, который украшает портрет космонавта.
Параллельно с этим в УГАТУ праздник начался с церемонии возложения цветов к бюсту первого космонавта Юрия Гагарина. Участниками митинга стали преподаватели, студенты, курсанты и офицеры Военного учебного центра, победители детского творческого конкурса «Первый в космосе» и их родители. Ректор вуза Сергей Новиков поздравил собравшихся с праздником. Митинг завершился минутой молчания.
А в Саратовской области открылся Парк покорителей космоса. В течение года на территории мемориального комплекса шли строительные работы, отремонтировали стелу и памятник. На месте приземления первого космонавта появилась модель автобуса, которая подвозила космонавтов к взлетной площадке Байконура.
Саратовская область сыграла важную роль в биографии Юрия Гагарина. Сюда он поступил в Индустриальный техникум, в местном аэроклубе впервые совершил полет на самолете «Як-18». Здесь же совершил посадку после первого в истории полета в космос.
А это уже в селе Ивана-Казанка. Школьники под куполом учебного парашюта и в роли настоящих космонавтов. Рядом со школой расположится первая в Иглинском районе авиационная площадка для прыжков с парашютом.
В уфимском городском планетарии также подготовили ряд мероприятий ко Дню космонавтики. До конца недели там проведут мастер-классы, лекции, показы фильмов, посвященных первому полету человека в космос. К примеру, 13 апреля прозвучит лекция о Юрии Гагарине в звёздном зале. В четверг – фильм «Гагарин. Первый в космосе». А в воскресенье вечером на площадке перед планетарием можно будет понаблюдать за Луной и Марсом через телескоп.