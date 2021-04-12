В Уфу вернулись победители первенства мира по фехтованию

Полина Хаертдинова, Адэлина Бикбулатова и Егор Баранников прилетели в столицу Башкортостана с золотыми медалями из Каира. В Египте соревновались лучшие молодые фехтовальщики планеты. В аэропорту спортсменов встречала и съемочная группа БСТ.
Полина Хаертдинова и Адэлина Бикбулатова слегка смущены такой встречей. Родные, тренеры и друзья встречают кричалками и плакатами. Девушки такое внимание к себе абсолютно заслужили. Полина Хаертдинова – первая в истории башкирского спорта шпажистка, завоевавшая золото первенства мира. Сначала ей не было равных в личных стартах, затем Полина стала победительницей и в командных соревнованиях. Получился настоящий золотой дубль.
Вклад в успехи Полины внес тренер Михаил Дурнев. Две недели назад совсем еще молодого наставника не стало, и порадоваться нынешним победам ученицы он не успел. Не остались без медалей и рапиристы. Адэлина Бикбулатова, воспитанница Егора Попова, стала победителем командных соревнований.
Егор Баранников, который тренируется у Рамиля Аюпова, вернулся в Уфу чуть раньше девушек. И уже успел побывать на тренировке. Но в аэропорт приехал. Рапирист также стал победителем командных соревнований. В личных уступил всего в один укол своему хорошему другу.
Успехи башкирского фехтования не перестают удивлять. Главная причина этих достижений – хорошая работа школы. Еще несколько лет назад в Уфе их было три. Но федерация выступила с инициативой объединить их.
Отдыхать талантливым фехтовальщикам придется недолго. Совсем скоро они примут участие в чемпионате страны среди взрослых.