Путин подписал закон о налоговым вычете с расходов за фитнес в 2023 году

Напомним, Владимир Путин в начале апреля подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. Как говорится в законе, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей.