Путин подписал закон о налоговым вычете с расходов за фитнес в 2023 году

Россияне смогут рассчитывать на получение налогового вычета за занятия в фитнес-зале. Соответствующее постановление подписал президент страны Владимир Путин.
Максимальный размер, на который может рассчитывать человек, составляет 15,6 тысяч рублей. Процедура получения вычета будет известна ближе к осени, когда правительство определит порядок подачи документов.
Напомним, Владимир Путин в начале апреля подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. Как говорится в законе, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей.
К осени 2021 года будет определен порядок формирования перечня физкультурно-оздоровительных организаций, чьи документы будут приниматься к налоговому вычету. Представители фитнес-индустрии должны подавать соответствующие документы, заявки в территориальный орган власти в сфере спорта, который будет формировать заявки от регионов.