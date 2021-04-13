Мусульманам Башкирии рассказали, можно ли вакцинироваться в пост

Вакцинироваться от коронавируса можно и в пост. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель-муфтий Духовного управления мусульман республики Айнур Биргалин. Для мусульман всего мира наступил священный месяц Рамадан. Он продлится до 13 мая.

В это время верующим предстоит держать пост, одно из главных его правил – воздержание от употребления пищи от восхода солнца до заката. Айнур Биргалин также отметил, что инъекцию можно делать и днем, она не является питательной, а призвана сохранить жизнь.

Если станет трудно, то в это время можно попить воды, прервать пост. А в другие дни возместить – вне месяца Рамадан. С Минздравом у нас есть договоренность, что верующие могут сделать прививку даже в позднее время.

Айнур Биргалин, председатель-муфтий Духовного управления мусульман Республики Башкортостан
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