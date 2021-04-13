Мусульманам Башкирии рассказали, можно ли вакцинироваться в пост

Если станет трудно, то в это время можно попить воды, прервать пост. А в другие дни возместить – вне месяца Рамадан. С Минздравом у нас есть договоренность, что верующие могут сделать прививку даже в позднее время.

Айнур Биргалин, председатель-муфтий Духовного управления мусульман Республики Башкортостан