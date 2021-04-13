В Башкирии медики устроили флешмоб в поддержку вакцинации

Фотофлешмоб от врачей. Медики республики, сделавшие вакцину от коронавируса, через социальные сети призвали жителей последовать их примеру.

Они выкладывают свои фотографии и видео с надписью: "Я сделал вакцинацию от COVID-19, потому что...", и излагают мысли и доводы о необходимости вакцинации.