В Башкирии медики устроили флешмоб в поддержку вакцинации

Фотофлешмоб от врачей. Медики республики, сделавшие вакцину от коронавируса, через социальные сети призвали жителей последовать их примеру.
Они выкладывают свои фотографии и видео с надписью: "Я сделал вакцинацию от COVID-19, потому что...", и излагают мысли и доводы о необходимости вакцинации.
Таким образом медработники, в том числе работающие в «красной зоне», хотят скорее добиться коллективного иммунитета от коронавируса. К флешмобу можно присоединиться, опубликовав пост в соцсетях с хэштегом #рбкоронастоп.