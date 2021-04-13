В Уфе руководство предприятия «кинуло» рабочих с зарплатой

Сотрудники одного из предприятий Уфы остались без зарплаты. Они обратились в правоохранительные органы. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Руководство организации не платило зарплату рабочим с сентября по ноябрь прошлого года. Без своих кровно заработанных остались 11 человек. Сумма задолженности составила около полумиллиона рублей.