В Уфе руководство предприятия «кинуло» рабочих с зарплатой

Сотрудники одного из предприятий Уфы остались без зарплаты. Они обратились в правоохранительные органы. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Фото №1 - В Уфе руководство предприятия «кинуло» рабочих с зарплатой

Руководство организации не платило зарплату рабочим с сентября по ноябрь прошлого года. Без своих кровно заработанных остались 11 человек. Сумма задолженности составила около полумиллиона рублей.

За нарушение законодательства о труде руководство было оштрафовано на 50 тысяч рублей. На данный момент долг по заработной плате погашен в полном объеме.

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