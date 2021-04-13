В Башкирии прошел турнир по борьбе курэш памяти Иршата Исмагилова

В Куюргазинском районе прошел турнир по борьбе курэш памяти Иршата Исмагилова. Участие в нем приняли свыше 100 спортсменов из восьми муниципалитетов республики. Соревнования, посвященные памяти мастера спорта, чемпиона России Иршата Исмагилова проходят уже в 16-й раз.

 Первое место заняла команда хозяев турнира – куюргазинцы, вторыми стали спортсмены из Кумертау и на третьем месте стерлибашевцы. Кураист Роберт Юлдашев поддерживал участников музыкой. Кстати, сам Иршат Исмагилов любил этот инструмент и играл на нем.

Он всегда был открыт для всех людей, молодые к нему тянулись, а взрослые уважали.

Эльмира Хайретдинова, дочь Иршата Исмагилова

Тема поддержки спортивных мероприятий для меня близка. При наличии времени стараюсь уделять этому внимание.

Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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