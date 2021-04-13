В Башкирии прошел турнир по борьбе курэш памяти Иршата Исмагилова

В Куюргазинском районе прошел турнир по борьбе курэш памяти Иршата Исмагилова. Участие в нем приняли свыше 100 спортсменов из восьми муниципалитетов республики. Соревнования, посвященные памяти мастера спорта, чемпиона России Иршата Исмагилова проходят уже в 16-й раз.