В Башкирии прошел турнир по борьбе курэш памяти Иршата Исмагилова

В Куюргазинском районе прошел турнир по борьбе курэш памяти Иршата Исмагилова. Участие в нем приняли свыше 100 спортсменов из восьми муниципалитетов республики. Соревнования, посвященные памяти мастера спорта, чемпиона России Иршата Исмагилова проходят уже в 16-й раз.
Первое место заняла команда хозяев турнира – куюргазинцы, вторыми стали спортсмены из Кумертау и на третьем месте стерлибашевцы. Кураист Роберт Юлдашев поддерживал участников музыкой. Кстати, сам Иршат Исмагилов любил этот инструмент и играл на нем.