В Уфе в 10-й раз прошла всероссийская акция «Тотальный диктант»

В Уфе написали «Тотальный диктант». В акции республика принимает участие уже в десятый раз. Юбилейный диктант символично провели 10 апреля в стенах Башкирского государственного университета. В этот раз задействовали четыре аудитории, почти все были полностью заполнены.
Участникам зачитывали специально подготовленный текст Дмитрия Глуховского «Фата». Для иностранных граждан организаторы приготовили тест «Труд», который включает в себя несколько заданий на знание русского. Проверить себя в грамматике может каждый желающий.