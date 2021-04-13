В Уфе в 10-й раз прошла всероссийская акция «Тотальный диктант»

В Уфе написали «Тотальный диктант». В акции республика принимает участие уже в десятый раз. Юбилейный диктант символично провели 10 апреля в стенах Башкирского государственного университета. В этот раз задействовали четыре аудитории, почти все были полностью заполнены.

Участникам зачитывали специально подготовленный текст Дмитрия Глуховского «Фата». Для иностранных граждан организаторы приготовили тест «Труд», который включает в себя несколько заданий на знание русского. Проверить себя в грамматике может каждый желающий.

У нас принимают участие все. У нас были и 7-летний мальчик, и 80-летний дедушка. Это добровольная акция.

Альмира Ямалетдинова, декан филологического факультета Башкирского государственного университета

У нас есть пандусы и лифт для маломобильных граждан. Все особенности учли. Русский язык для всех родной, его надо знать.

Николай Морозкин, ректор Башкирского государственного университета
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