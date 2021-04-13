В Башкирии до конца недели перекрыли развязку в одном из районов

В Башкирии было принято решение перекрыть движение для любого транспорта на южном обходе села Иглино. Причина – талые воды.

Фото №1 - В Башкирии до конца недели перекрыли развязку в одном из районов

Об этом сообщает Управление дорожного хозяйства Башкирии. На данном участке фиксируется подъём уровня паводковых вод.

Ограничение движения введено на участке км 4+400 - км 4+550 до 16:00 17 апреля.

Автовладельцам предлагают воспользоваться несколькими альтернативными маршрутами. В частности, проехать можно по дороге Уфа-Иглино-Красная Горка-Павловка или по трассе М5 «Урал»-Аксеново-Киргиз-Мияки от села Миякитамак до поселка Раевский или по дороге Раевский-Чебенли.

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