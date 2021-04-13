В Башкирии до конца недели перекрыли развязку в одном из районов

Автовладельцам предлагают воспользоваться несколькими альтернативными маршрутами. В частности, проехать можно по дороге Уфа-Иглино-Красная Горка-Павловка или по трассе М5 «Урал»-Аксеново-Киргиз-Мияки от села Миякитамак до поселка Раевский или по дороге Раевский-Чебенли.