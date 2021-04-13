Владимир Путин поддержал официальное определение статуса молодого ученого

В России появится статус молодого ученого. С такой инициативой изначально выступило правительство страны, позже оно получило официальную поддержку главы государства Владимира Путина.
Отмечается, что молодым ученым может называть сотрудник образовательного или научного предприятия, его возраст должен быть не старше 35 лет.
Власти хотят на законодательном уровне установить систему мер поддержки молодых ученых, осуществляющих научные исследования и разработки по модернизации российской экономики.
Молодой ученый Уфимского государственного авиационного технического университета, кандидат технических наук, доцент Руслан Каримов отметил, что закрепление статуса «молодого ученого» законодательно и поощрение государства будет дополнительной мотивацией для молодых ученых.