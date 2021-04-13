Владимир Путин поддержал официальное определение статуса молодого ученого

«Считаю, что закрепление статуса молодого ученого на официальном уровне, это важный и полезный шаг со стороны правительства в отношении любого научного сотрудника. Во-первых, это стимулирует его научное развитие, так как любое внимание к деятельности и поощрение приятно. Во-вторых, благодаря финансовой поддержке заниматься наукой становится престижно. Тем более сейчас для этого созданы все условия, начиная от конкурсов стипендий для молодых ученых и заканчивая серьезными грантами»

Руслан Каримов