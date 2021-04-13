Владимир Путин поддержал официальное определение статуса молодого ученого

В России появится статус молодого ученого. С такой инициативой изначально выступило правительство страны, позже оно получило официальную поддержку главы государства Владимира Путина.

Фото №1 - Владимир Путин поддержал официальное определение статуса молодого ученого

Отмечается, что молодым ученым может называть сотрудник образовательного или научного предприятия, его возраст должен быть не старше 35 лет. 

Власти хотят на законодательном уровне установить систему мер поддержки молодых ученых, осуществляющих научные исследования и разработки по модернизации российской экономики.

«Мы очень серьезно занимаемся определением статуса [молодых ученых], президент поддержал нашу инициативу, чтобы мы официально определили статус молодого ученого и закрепили его», — сказал председатель правительства. Он уточнил, что статус молодого ученого включает в себя «права, обязанности, возможности». «Причем этот правовой статус будет даваться молодым людям до 35 лет»

Михаил Мишустин, глава кабинета министров

Молодой ученый Уфимского государственного авиационного технического университета, кандидат технических наук, доцент Руслан Каримов отметил, что закрепление статуса «молодого ученого» законодательно и поощрение государства будет дополнительной мотивацией для молодых ученых.

«Считаю, что закрепление статуса молодого ученого на официальном уровне, это важный и полезный шаг со стороны правительства в отношении любого научного сотрудника. Во-первых, это стимулирует его научное развитие, так как любое внимание к деятельности и поощрение приятно. Во-вторых, благодаря финансовой поддержке заниматься наукой становится престижно. Тем более сейчас для этого созданы все условия, начиная от конкурсов стипендий для молодых ученых и заканчивая серьезными грантами»

Руслан Каримов
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