В Башкирии двое маленьких братьев чудом выжили в опрокинувшемся авто

Накануне, 12 апреля, в Башкирии произошла серьёзная авария. На 117 км трассы Магнитогорск-Ира перевернулся автомобиль «Лада Калина».
По сообщения пресс-служба ГИБДД региона, 30-летний мужчина вёз своих детей 2 и 4 лет недалеко от деревни Галеево. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась на крышу.
Мужчина с переломом позвоночника срочно доставлен в больницу. Его два сына с травмами также госпитализированы. Однако никто в ДТП не погиб. К слову, малыши были в автокреслах.
Фото: ГИБДД РБ.