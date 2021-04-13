На благотворительном забеге в Уфе собрали почти 200 тыс на операцию экс-худрука Сибайского театра

Во время уфимского забега главному режиссеру Сибайского театра собрали почти треть необходимой суммы для операции. В столице Башкортостана в Международный день борьбы с болезнью Паркинсона прошел благотворительный старт.

Его участники хотели привлечь внимание к неврологическому заболеванию и в частности помочь бывшему художественному руководителю Сибайского драматического театра Дамиру Галимову. Собрали порядка 200 тысяч рублей. Это вклад в проведение терапии фокусированным ультразвуком под контролем магнитно-резонансной томографии в медицинском центре им. Бузаева. Сам 77-летний Дамир Мазитович специально приехал из Сибая, чтобы стать свидетелем знакового события.