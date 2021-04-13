На благотворительном забеге в Уфе собрали почти 200 тыс на операцию экс-худрука Сибайского театра

Во время уфимского забега главному режиссеру Сибайского театра собрали почти треть необходимой суммы для операции. В столице Башкортостана в Международный день борьбы с болезнью Паркинсона прошел благотворительный старт.
Его участники хотели привлечь внимание к неврологическому заболеванию и в частности помочь бывшему художественному руководителю Сибайского драматического театра Дамиру Галимову. Собрали порядка 200 тысяч рублей. Это вклад в проведение терапии фокусированным ультразвуком под контролем магнитно-резонансной томографии в медицинском центре им. Бузаева. Сам 77-летний Дамир Мазитович специально приехал из Сибая, чтобы стать свидетелем знакового события.
Мероприятие прошло одновременно в Уфе, Москве, Сочи. Участие приняли спортсмены и любители из 11 городов России – всего более 250 человек. В столице республики участники пробежали 1, 5 или 10 км на набережной. Часть бегунов сделали это онлайн в других городах. По многочисленным просьбам регистрация на онлайн-забег PARKINSON DAY RUN открыта до 13 апреля включительно. Нужно пробежать в любом городе и зафиксировать результат с помощью приложения – прислать беговой трек и получить медаль по почте.