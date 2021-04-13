В Уфе в ближайшие дни отключат отопление

Сергей Греков, мэр Уфы, поручил подготовить постановление о завершении отопительного сезона. Об этом он рассказал сегодня, 13 апреля, на совещании в администрации столицы.

Как правило, подача тепла прекращается, когда среднесуточная температура воздуха держится не ниже +8°С в течение пяти суток.

Сейчас в Башкирии фиксируется аномальная для апреля жара – температура воздуха на 7-10° выше нормы. Следовательно, можно предположить, что отопление в домах отключает совсем скоро.