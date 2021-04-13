В Башкирии мальчишки спасли друга из «грязевого плена»

Жители города Агидель стали очевидцами настоящей операции спасения. Два мальчика вытащили из грязи своего застрявшего друга.

Видео с места инцидента было опубликовано в социальных сетях. Трое ребят играли во дворе недалеко от грязевой лужи. В какой-то момент один из мальчиков падает прямо в грязь и застревает. Самостоятельно ребёнок выбраться уже не смог.

Но его друзья не растерялись и провели операцию по спасению. Один из мальчишек достал палку и протянул другу, другой мальчик пытался помочь товарищу рукой. Вскоре мальчишка был спасён, и команда отправилась играть в другое место.

Комментаторы похвалили ребят за смекалку и крепкую дружбу.