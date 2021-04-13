В Уфе продают самое большое колесо обозрения

На популярном сайте для купли-продажи было выставлено объявление с продажей самого высокого в Уфе колеса обозрения. Аттракцион продаётся как готовый бизнес.

Аттракцион «Колесо обозрения» находится на улице Менделеева рядом с торговым центром «Иремель». Продавец оценил необычный товар в 67,5 млн рублей. При этом, как заявляет автор объявления, земля находится в собственности, на аттракционе работает дружный коллектив, а сам бизнес обладает «высокой рентабельностью».

Колесо обозрения на Менделеева в высоту 56 метров, что делает его самым высоким открытым аттракционом в Приволжском федеральном округе. 24 кабины закрыты от непогоды: в холодное время года они отапливаются, а в жаркое – обогреваются. Колесо заработало ещё в 2015 году.