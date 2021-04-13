В Уфе единственная дорога из деревни оказалась затоплена

Спасатели Госкомитета РБ по ЧС в срочном порядке выехали в Кировский район Уфы в деревню Искино. Там фиксируется рост уровня воды реки Уршак.

Как сообщает пресс-служба ведомства, талые воды спровоцировали значительный разлив реки Уршак. Вода перелилась через дамбу в озеро и затопила единственную дорогу из деревни. Жители населённого пункта оказались «заперты».

Угрозы людям нет — дома оказались не затоплены. Экстренные службы и представители администрации района предпринимают необходимые действия для стабилизации ситуации.