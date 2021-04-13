В Башкирии обсудили проект перемещения села Подольск

Перенос поселка Подольск в Хайбуллинском районе может начаться уже в этом году. Речь идет о планировке и межевании территории.

На территории в 127 гектаров планируется с нуля построить жильё, социальные объекты, инженерные и транспортные сети. И все в рамках разработки одного из крупнейших медно-цинковых месторождений в России, которую в 2019 году начал холдинг УГМК. Этот вопрос обсудили на «Строительном часе» в правительстве региона.

На заседании также затронули тему долгостроев. Так, в Октябрьском уже в конце мая должны сдать еще два дома жилого комплекса «Весна». А в Минстрое рассказали о планах по расселению из аварийного жилья. Федеральная программа рассчитана до 2025 года и включает 39 тысяч квадратных метров, однако в республике план может быть выполнен досрочно уже в 2022-м.