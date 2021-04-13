Интерактивы и мастер-классы: как провели День космонавтики школьники Уфы

Квадрокоптеры и переносной планетарий. В Русском драматическом театре прошло несколько интерактивов, посвященных 60-летию пилотируемой космонавтики. Гости пообщались с известными летчиками. Желающие записались в кружки робототехники и программирования.

Интересные изобретения и встречи с лучшими в своей профессии. В Русском драматическом театре прошли мастер-классы и тематические интерактивы, посвященные юбилею космонавтики. Гостей встречи удивили умения школьников. Технику, которую сконструировали сами, они презентовали на выставке. Среди учеников башкирской гимназии-интерната немало тех, кто увлекается космосом и всем, что с ним связано. Например, Тимур Идрисов представил два квадрокоптера. Один из них может развить скорость до 120 км/ч и вести видеосъемку в полете.

Также умеет распознавать человека. Благодаря нейронным сетям мы собрали более 600 000 изображений. И вторая его немаловажная задача – распознавать огонь. Дополнительная миссия – это умение анализировать воздух, например, СО-2, влажность и т.д. Тимур Идрисов, ученик 11 класса Башкирской республиканской гимназии-интерната

А вот Арина представляет проект «Пианическая рука». Протез анализирует мышечные сокращения и повторяет движения за человеком. Приспособление можно использовать при протезировании руки. «Пианическая рука» может стоить около 30 тысяч рублей.

На моей руке находятся датчики, которые как раз и передают импульсы мышечных сокращений. Данный протез способен совершать захват, также он способен выполнять некоторые жесты, например, "ОК". Арина Крафт, ученица 10 класса лицея №106 г. Уфы

Еще один участник встречи, Ленар, – призер многих конкурсов и соревнований. На встречу тоже пришел целенаправленно: он планирует связать свою жизнь с космонавтикой.

Эти конкурсы дают очень много навыков работы с электроникой, схемотехникой. Это минимум того, что должен знать ученик, который хочет работать в этом направлении. Мы получили очень много знаний из электроники, спайкой, из орбитальной механики, как ведут себя на орбите объекты. Ленар Рашитов, ученик 8 класса Башкирской республиканской гимназии- интерната

Гостями встречи стали заслуженный лётчик-испытатель России Урал Султанов и советский космонавт Владимир Ковалёнок. По видеосвязи к встрече подключился космонавт-испытатель отряда «Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина» Сергей Ревин. Школьники не только получили много новой информации, но и смогли задать интересующие их вопросы. Цель встречи и интерактивов, по словам организаторов,– развитие интереса к авиа- и ракетно-космическим профессиям у молодежи.

Детям очень интересно, когда все это они своими руками делают, а потом, когда все это вверх летит, у них просто глаза горят! Они зажигаются этим, хотят программировать, автоматизировать, роботизировать свои устройства, это не только коптеры, но и ракеты, и самолеты Рамиль Кабиров, учитель физики и математики Башкирской республиканской гимназии-интерната

Сегодняшнее мероприятие нужно, чтобы мы нашу гениальную молодежь, те ребята, которые действительно отличаются в том или ином направлении, находили себя и продолжали развиваться именно в том, что ему интересно Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы