Интерактивы и мастер-классы: как провели День космонавтики школьники Уфы

Квадрокоптеры и переносной планетарий. В Русском драматическом театре прошло несколько интерактивов, посвященных 60-летию пилотируемой космонавтики. Гости пообщались с известными летчиками. Желающие записались в кружки робототехники и программирования.
Интересные изобретения и встречи с лучшими в своей профессии. В Русском драматическом театре прошли мастер-классы и тематические интерактивы, посвященные юбилею космонавтики. Гостей встречи удивили умения школьников. Технику, которую сконструировали сами, они презентовали на выставке. Среди учеников башкирской гимназии-интерната немало тех, кто увлекается космосом и всем, что с ним связано. Например, Тимур Идрисов представил два квадрокоптера. Один из них может развить скорость до 120 км/ч и вести видеосъемку в полете.
А вот Арина представляет проект «Пианическая рука». Протез анализирует мышечные сокращения и повторяет движения за человеком. Приспособление можно использовать при протезировании руки. «Пианическая рука» может стоить около 30 тысяч рублей.
Еще один участник встречи, Ленар, – призер многих конкурсов и соревнований. На встречу тоже пришел целенаправленно: он планирует связать свою жизнь с космонавтикой.
Гостями встречи стали заслуженный лётчик-испытатель России Урал Султанов и советский космонавт Владимир Ковалёнок. По видеосвязи к встрече подключился космонавт-испытатель отряда «Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина» Сергей Ревин. Школьники не только получили много новой информации, но и смогли задать интересующие их вопросы. Цель встречи и интерактивов, по словам организаторов,– развитие интереса к авиа- и ракетно-космическим профессиям у молодежи.
Участники встречи остались довольны. На площадке работал и переносной планетарий. В планах организаторов – регулярно проводить подобные семинары, интерактивы, тем самым прививая молодому поколению любовь к космосу.