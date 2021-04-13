В Уфе 64% аварий произошли из-за плохих дорог

В Уфе 64% аварий произошли из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог в городе. Прямой или сопутствующей причиной состояние дорог стало в 837 дорожно-транспортных происшествиях.

Неутешительную статистику привёл замначальника ОГИБДД по Уфе Руслан Исламутдинов. В таких авариях пострадали 1003 человека, а погибли – 12.

Госавтоинспекция сообщила, что самыми частными нарушениями при организации дорог и улиц стали:

– отсутствие или плохая различимость горизонтальной дорожной разметки – 501 факт;

– отсутствие дорожных знаков – 404;

– отсутствие пешеходных ограждений – 219;

– недостатки зимнего содержания –140;