В Уфе 64% аварий произошли из-за плохих дорог

В Уфе 64% аварий произошли из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог в городе. Прямой или сопутствующей причиной состояние дорог стало в 837 дорожно-транспортных происшествиях.
Неутешительную статистику привёл замначальника ОГИБДД по Уфе Руслан Исламутдинов. В таких авариях пострадали 1003 человека, а погибли – 12.
Госавтоинспекция сообщила, что самыми частными нарушениями при организации дорог и улиц стали:
– отсутствие или плохая различимость горизонтальной дорожной разметки – 501 факт;
– отсутствие дорожных знаков – 404;
– отсутствие пешеходных ограждений – 219;
– недостатки зимнего содержания –140;
– дефекты покрытия – 14.