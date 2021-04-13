Пенсионерку из Башкирии ограбили «соцработники»

77-летняя жительница Салавата обратилась в полицию с заявлением об ограблении. По словам пенсионерки, она стала жертвой лже-соцработников.

Фото №1 - Пенсионерку из Башкирии ограбили «соцработники»

В квартиру к женщине постучалась незнакомка, которая представилась работницей соцслужбы. Пенсионерка пустила добродушную даму – женщина присела за стол, начала заполнят какие-то бланки, а в этот момент в квартиру прошёл мужчина. Старушке показалось, что он просто сопровождает соцработницу, поэтому не обратила на него внимания, но, как оказалось, зря.

Мужчина имел наглость заглянуть в сумочку пенсионерки якобы проверить документы. Вскоре парочка ушла, пообещав, что женщине придёт 1,5 тысячи рублей в качестве поддержки от государства.

Когда пенсионерка заглянула в свою сумочку, она заметила пропажу 10 тысяч рублей. Конечно, женщина тут же догадалась, что пустила в квартиру обычных мошенников, и обратилась в полицию.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело, начато расследование. Конечно, сотрудники полиции приложат все усилия, чтобы раскрыть это преступление. Отдел МВД России по городу Салавату в свою очередь обращается ко всем горожанам, особенно пожилого возраста, с просьбой не терять бдительность. Не стоит пускать в дом посторонних, а тем более демонстрировать им ценности и сбережения. Проявляйте осмотрительность при общении с незнакомыми людьми, даже если к вам обращаются по имени или от имени ваших знакомых. Поговорите со своими пожилыми родственниками, предупредите о возможных преступных посягательствах. Берегите себя, близких и свое имущество!

пресс-служба МВД по РБ 
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