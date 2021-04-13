Пенсионерку из Башкирии ограбили «соцработники»

77-летняя жительница Салавата обратилась в полицию с заявлением об ограблении. По словам пенсионерки, она стала жертвой лже-соцработников.
В квартиру к женщине постучалась незнакомка, которая представилась работницей соцслужбы. Пенсионерка пустила добродушную даму – женщина присела за стол, начала заполнят какие-то бланки, а в этот момент в квартиру прошёл мужчина. Старушке показалось, что он просто сопровождает соцработницу, поэтому не обратила на него внимания, но, как оказалось, зря.
Мужчина имел наглость заглянуть в сумочку пенсионерки якобы проверить документы. Вскоре парочка ушла, пообещав, что женщине придёт 1,5 тысячи рублей в качестве поддержки от государства.
Когда пенсионерка заглянула в свою сумочку, она заметила пропажу 10 тысяч рублей. Конечно, женщина тут же догадалась, что пустила в квартиру обычных мошенников, и обратилась в полицию.