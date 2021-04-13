Пенсионерку из Башкирии ограбили «соцработники»

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело, начато расследование. Конечно, сотрудники полиции приложат все усилия, чтобы раскрыть это преступление. Отдел МВД России по городу Салавату в свою очередь обращается ко всем горожанам, особенно пожилого возраста, с просьбой не терять бдительность. Не стоит пускать в дом посторонних, а тем более демонстрировать им ценности и сбережения. Проявляйте осмотрительность при общении с незнакомыми людьми, даже если к вам обращаются по имени или от имени ваших знакомых. Поговорите со своими пожилыми родственниками, предупредите о возможных преступных посягательствах. Берегите себя, близких и свое имущество!

пресс-служба МВД по РБ