Министр здравоохранения Башкирии сделал прививку от COVID-19

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии, сделал прививку от коронавируса. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщила пресс-служба министерства.

Министр рассказал, что в 2020 году переболел коронавирусной инфекцией. После этого чиновник внимательно следил за уровнем антител в организме, и, когда их стало меньше, пошел на вакцинацию.

Максим Забелин отмечает, что после вакцинации чувствует себя хорошо, побочных явлений не наблюдается. Министр отдал предпочтение вакцине «Cпутник V».

Фото №1 - Министр здравоохранения Башкирии сделал прививку от COVID-19

Также представитель Минздрава прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в Башкирии.

В настоящий момент ситуация с COVID-19 относительно спокойная, но тревожная. Профилактикой третьей волны является соблюдение противоэпидемических мер населением и вакцинация. Скоро лето и все желают отдохнуть, сменить обстановку, путешествовать и расширить границы своего общения. Советую жителям республики сделать выбор разумного современного человека – пройти вакцинацию.

Максим Забелин, министра здравоохранения РБ 

Фото: Министерство здравоохранения РБ. 

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