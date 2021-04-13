Министр здравоохранения Башкирии сделал прививку от COVID-19

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии, сделал прививку от коронавируса. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщила пресс-служба министерства.

Министр рассказал, что в 2020 году переболел коронавирусной инфекцией. После этого чиновник внимательно следил за уровнем антител в организме, и, когда их стало меньше, пошел на вакцинацию.