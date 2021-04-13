Министр здравоохранения Башкирии сделал прививку от COVID-19

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии, сделал прививку от коронавируса. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщила пресс-служба министерства.
Министр рассказал, что в 2020 году переболел коронавирусной инфекцией. После этого чиновник внимательно следил за уровнем антител в организме, и, когда их стало меньше, пошел на вакцинацию.
Максим Забелин отмечает, что после вакцинации чувствует себя хорошо, побочных явлений не наблюдается. Министр отдал предпочтение вакцине «Cпутник V».
Также представитель Минздрава прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в Башкирии.
Фото: Министерство здравоохранения РБ.