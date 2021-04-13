В Башкирии 33,7 тысяч человек заразились коронавирусом

Башкирии медленно, но верно приближается к новому рубежу по количеству зараженных коронавирусом. Согласно данным оперативного штаба, в республике 33 703 человека были инфицированы COVID-19 за все время пандемии. Этот показатель вырос на 102 новых случая за сутки.

Также выросло число летальных исходов. На больничных койках от осложнений, вызванных вирусом, скончались 402 жителя Башкирии. Это на две смерти больше, чем было накануне.