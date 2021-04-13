Житель Уфы убил подругу и закопал её тело в городском парке

45-летнего жителя Уфы приговорили к длительному лишению свободы. Решение вынес Верховный суд Башкирии.

Мужчина обвиняется в жестоком убийстве своей знакомой. Ещё в январе 2019 года уфимка продала свою квартиру за 2,2 млн рублей. Об этом знал её знакомый, который решил заполучить вырученные деньги. Он встретился с девушкой в гаражном кооперативе, где жестоко задушил, а потом спрятал тело убитой в гараже.

Через несколько месяцев мужчина закопал тело подруги в парке культуры и отдыха им М.И. Калинина. Более полутора лет женщину искали полицейские, волонтёры и близкие.

Предполагаемый убийца был задержан только в июне 2020 года. При задержании он напал на полицейского с лопатой, а потом пытался сбежать в лес.

Верховный суд приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Сам свою вину убийца признал лишь частично.

Приговор в законную силу не вступил.