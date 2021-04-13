В Башкирии растёт количество заболевших ОРВИ

Министерство здравоохранения Башкирии следит за эпидемиологической ситуацией в регионе. Так, была предоставлена статистика по заболевшим ОРВИ и гриппом.

С 5 по 11 апреля в Башкирии выявлено 21 595 заболевших. По сравнению с прошлой неделей этот показатель вырос на 6,7% и находится на уровне эпидемического порога.

При этом в Уфе заболел 6371 пациент. Рост составил 14,6%. По всей республике больше 50% заболевших – дети до 17 лет.

Роспотребнадзор Башкирии следит за ситуацией в регионе.