В Башкирии пьяный парень устроил драку с полицейскими

В полицию Благовещенского района обратилась местная жительница, которая сообщила, что в подъезде дома хулиганит дебошир.

На место инцидента оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что пьяный 26-летний парень гулял по городу, а потом решил забрести в первый попавшийся подъезд. Постучав во все двери, напугав жильцов дома, парень устроил настоящий спектакль.

Дебошира задержала полиция, но в патрульной машине концерт не закончился – парень несколько раз ударил полицейских. Дебош продолжился и в больнице, где парень снова напал на полицию, которая постаралась обезопасить от ударов врачей.