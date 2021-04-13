МЧС Башкирии предупреждает об аномальной жаре и густом тумане

МЧС Башкирии вновь опубликовало предупреждение для жителей республики. С 20:00 13 апреля до 20:00 14 апреля в Башкирии ожидаются неблагоприятные погодные явления.

В некоторых районах ожидается сильный туман. Видимость на дорогах может снизиться до 500 метров и менее. Аномально жаркая погода сохранится и до завтрашнего дня. Напомним, эксперты сообщают о том, что температура воздуха в среднем выше нормы на 7-10°.