МЧС Башкирии предупреждает об аномальной жаре и густом тумане

МЧС Башкирии вновь опубликовало предупреждение для жителей республики. С 20:00 13 апреля до 20:00 14 апреля в Башкирии ожидаются неблагоприятные погодные явления.
В некоторых районах ожидается сильный туман. Видимость на дорогах может снизиться до 500 метров и менее. Аномально жаркая погода сохранится и до завтрашнего дня. Напомним, эксперты сообщают о том, что температура воздуха в среднем выше нормы на 7-10°.
В Башкирии ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, слабый до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью поднимется до +2,+7°С, а днём до +16,+21°С.