Башкирия получит еще 6,5 тыс доз новой вакцины от коронавируса

На этой неделе в республику поступят еще десять тысяч доз вакцины «Гам Ковид Вак», а также 6,5 тысяч доз «ЭпиВакКороны». Получить можно и так называемую выездную вакцину.

Ее распределят по «Поездам здоровья», которые будут курсировать по региону с 19 апреля в рамках акции «Здоровая республика». Сегодня министр здравоохранения республики получил первый компонент препарата Спутник V. Как говорит чиновник, сейчас его самочувствие в норме. Отметим, что во второй декаде прошлого года Максим Забелин переболел СOVID-19.