Глава Башкирии рассказал об увеличении «подъёмных» для молодых специалистов

Нужно менять подход к целевому обучению, нужна господдержка для тех, кто учится на бюджетных местах. В Башкортостане – 13 профильных колледжей, они разбросаны по всей республике. У части из них слабая материальная база, не хватает преподавателей или они пенсионного возраста. Плюс многие из тех, кого выпускают в аграрном университете или профильных колледжах, проходят мимо села. Потому что зарплаты в сельском хозяйстве небольшие, и часто талантливых ребят перехватывают в других направлениях. Наши предприятия часто не заинтересованы или у них нет возможности достойно мотивировать молодых специалистов. Не решаются системно вопросы с жильём для молодых специалистов на селе. Есть другие проблемы. Все эти вопросы мы постепенно решаем: молодым специалистам, которые пришли в АПК и отработали не менее полугода, мы единоразово выплачиваем «подъёмные» в размере 500 тысяч рублей из республиканского бюджета, планируем увеличить эту сумму до 750 тысяч. Их можно потратить на жилье. Сельхозпроизводителям мы возмещаем до 90% затрат за то, что они учат в профильных вузах молодых специалистов. В 2020 году такую поддержку от республики на сумму более 2 млн рублей получили 84 предприятия. Это лучший показатель в России. В 2021 году на эти цели мы предусмотрели 16 млн рублей. Но проблема с кадрами остаётся острой. Самое главное сейчас – правильно выстроить взаимодействие между БГАУ, колледжами и непосредственными работодателями. Студенты должны знать, где они будут работать, сколько зарабатывать. А предприятия должны понимать, на кого могут рассчитывать через год-два-три. Другими словами, будем менять систему целевого обучения и подход к бюджетным местам. Работаем и над другими мерами поддержки.

Радий Хабиров, Глава Башкирии