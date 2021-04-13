Глава Башкирии рассказал об увеличении «подъёмных» для молодых специалистов

Сегодня, 13 апреля, в БашГАУ рассматривался вопрос об обеспечении кадрами сельского хозяйства республики. Глава Башкирии рассказал о нескольких пунктах, которые смогут мотивировать молодых специалистов.
Талантливых выпускников БашГАУ зачастую перехватывают в других направлениях. Сельскохозяйственные предприятия не часто могут привлечь молодых специалистов к себе на работу, их сложно обеспечить жильём и стоящей заработной платой. Однако Радий Хабиров рассказал, как можно исправить ситуацию.
Фото: Радий Хабиров.