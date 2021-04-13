«Ситуация сложная»: Радий Хабиров выехал в Дуванский район к месту образования ледового затора

Ситуация с весенним половодьем в республике довольно сложная… Практически со всех сторон идёт информация о беспрецедентном за долгие годы подъеме воды, плюс аномальный для этого времени долгий период тёплой погоды. Все службы по чрезвычайной ситуации в полной готовности и оказывают людям помощь. В Дуванском районе сегодня была особо сложная ситуация. Вчера, 12 апреля, устраняли место затора на реке Ай механическим способом. Один затор разбили, но образовался второй выше по течению. Мы вызвали военных из воинской части в Алкино. Но лёд тронулся сам. Теперь другая проблема. В селе Месягутово подтопило 65 домов, магазин и 160 подворовых хозяйств, в которых проживают 218 человек, в том числе 71 ребенок.

Радий Хабиров