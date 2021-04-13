Нуждается в медицинской помощи: в Башкирии пропал 85-летний Халит Максютов

Сегодня, 13 апреля, в селе Малояз Салаватского района Башкирии пропал без вести 85-летний Халит Максютов. Пенсионер нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти его как можно быстрее.

Приметы: телосложение худощавое, рост около 170-175 см, темно-карие глаза, седые волосы. Он был одет в куртку темно-серого цвета, синюю рубашку, черные брюки с белыми полосками по бокам, серую фуражку и калоши.

Поисками пропавшего без вести Халита Максютова занимаются местные добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Телефоны для связи: 8 (937) 365 23 46, 8 (800) 700 54 52 или 02.