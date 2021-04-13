Житель Уфы украл камеры видеонаблюдения из подъезда своего дома

В башкирской столице мужчина похитил из подъезда многоквартирного дома две камеры видеонаблюдения. Сумма ущерба составила 4,5 тысячи рублей. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже по горячим следам. Им оказался 32-летний житель дома, в котором и была совершена кража.
В содеянном мужчина признался. Он сообщил что похищенные камеры видеонаблюдения сдал в комиссионный магазин.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье кража. Похищенные видеокамеры изъяты. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.