Радий Хабиров о подтоплении в Дуванском районе: «Без помощи нуждающиеся не останутся»

В Дуванском районе в воде оказались 65 жилых домов и 160 придомовых территорий. Река Ай вышла из берегов из-за ледового затора в 2,5 километра.

Спасатели эвакуировали людей из зоны подтопления и наладили подвоз горячего питания. В качестве противопожарной меры дома обесточили. На место  ЧП  в срочном порядке выехал  Радий Хабиров.  Глава республики провел заседание оперштаба и поручил Правительству республики, Госкомитету по чрезвычайным ситуациям, а также администрации района организовать подворовой обход, оказать помощь всем пострадавшим жителям и оперативно провести восстановительные работы.

Фото №1 - Радий Хабиров о подтоплении в Дуванском районе: «Без помощи нуждающиеся не останутся»

Первая моя задача – обеспечить, чтобы вы вернулись к привычной жизни. Подключить электричество, откачать воду. Все остальное – это ваша задача, соберетесь с жителями, составите реестр, посмотрите с комиссией, что нужно сделать. Прямо сейчас. Посмотрите состав семьи, дайте мне полную картину, а уже буду принимать решения. Без помощи нуждающиеся не останутся.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Пункт временного размещения в Месягутово организовали на базе местной детско-юношеской спортивной школы. Сейчас ведется откачка воды  из домов и с участков. С целью ликвидации затора на реке Ай в район прибыли инженеры Центрального военного округа для проведения взрывных работ. Ведется облет территории.

Фото №2 - Радий Хабиров о подтоплении в Дуванском районе: «Без помощи нуждающиеся не останутся»

Как сообщили телеканалу БСТ в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям, на данный момент электричество в Дуванском районе полностью восстановлено, идет подключение домов к газоснабжению. 31 дом пока остается без голубого топлива.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
Пенальти
Уфимская волна