Радий Хабиров о подтоплении в Дуванском районе: «Без помощи нуждающиеся не останутся»

Первая моя задача – обеспечить, чтобы вы вернулись к привычной жизни. Подключить электричество, откачать воду. Все остальное – это ваша задача, соберетесь с жителями, составите реестр, посмотрите с комиссией, что нужно сделать. Прямо сейчас. Посмотрите состав семьи, дайте мне полную картину, а уже буду принимать решения. Без помощи нуждающиеся не останутся.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан