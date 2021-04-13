Радий Хабиров о подтоплении в Дуванском районе: «Без помощи нуждающиеся не останутся»

В Дуванском районе в воде оказались 65 жилых домов и 160 придомовых территорий. Река Ай вышла из берегов из-за ледового затора в 2,5 километра.
Спасатели эвакуировали людей из зоны подтопления и наладили подвоз горячего питания. В качестве противопожарной меры дома обесточили. На место ЧП в срочном порядке выехал Радий Хабиров. Глава республики провел заседание оперштаба и поручил Правительству республики, Госкомитету по чрезвычайным ситуациям, а также администрации района организовать подворовой обход, оказать помощь всем пострадавшим жителям и оперативно провести восстановительные работы.
Пункт временного размещения в Месягутово организовали на базе местной детско-юношеской спортивной школы. Сейчас ведется откачка воды из домов и с участков. С целью ликвидации затора на реке Ай в район прибыли инженеры Центрального военного округа для проведения взрывных работ. Ведется облет территории.
Как сообщили телеканалу БСТ в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям, на данный момент электричество в Дуванском районе полностью восстановлено, идет подключение домов к газоснабжению. 31 дом пока остается без голубого топлива.