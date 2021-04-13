В Башкирии запустили горячую линию для помощи пострадавшим при подтоплении

В республике всё больше населенных пунктов оказываются подтопленными или отрезанными от большой земли. Ледяные заторы приводят к выходу рек из берегов, жители подсчитывают ущерб, а тем временем пик половодья ещё не пройден. Синоптики прогнозируют аномальную жару, что приведет к ускоренному таянью снега и льда.
Грохот взрыва на Инзере можно было услышать на расстоянии нескольких километров от эпицентра. Таким образом военные расчищают ледяной затор, из-за которого горная река вышла из берегов и затопило село Ассы.
Большая вода пришла и в Уфимский район, из берегов вышла река Уршак. Такого паводка вблизи села Булгаково не было более 35 лет.
Вода затопила дорогу, ведущую к нескольким населенным пунктам и садовым товариществам. К ним не могут проехать ни экстренные службы, ни школьные автобусы.
Благо продуктов в сельском магазине хватит на неделю – успели завезти до начала паводка.
На месте круглосуточно дежурят спасатели, они же перевозят людей на лодках до большой земли. Маршрут длиной примерно в 200 метров преодолевают не спеша, чтобы не напороться на препятствия в мутной воде.
А так выглядят дома в садовом товариществе Соловьевка. Накануне уровень воды в помещениях доходил до окон. Сейчас она постепенно отступает, но на участок без лодки всё равно не попасть. Открытие дачного сезона придется отложить, говорит Айдар Каримов. В копейку влетит не только ремонт дома, но и автомобиля, который не успели отогнать.
В соседних населенных пунктах ситуация оказалась хуже. Чтобы избежать трагедий, людей пришлось эвакуировать.
Односельчанам помогали и местные жители. Одним из первых на выручку пришёл Рашид Хаджаев, который на личном катере патрулировал затопленные подворья.
Вблизи деревни Соловьевка соединяются реки Уршак и Узень. Половодью также способствовали талые воды, которые просто не успели впитаться в промёрзшую землю. По словам местных жителей, ещё вчера воды на этой дороге было по колено, она дошла до трансформатора, который пришлось отключить. Вот уже несколько дней сельчане сидят без электричества.
На контроле МЧС Башкирии находятся 18 ситуаций, связанных с подтоплениями, сегодня в этот список также попала деревня Искино в Кировском районе Уфы. Всё та же река Уршак разлилась и перекрыла одну из улиц. Угрозы жизни населения нет. Тем временем в республике заработал колл-центр для помощи в период половодья. Если вас затопило, позвонив по номеру 8-800-201-89-03, вы можете попросить волонтеров привезти вам продукты или лекарства. Акция «Стоп, потоп» проводится совместно с МЧС и предпринимателями Башкортостана.