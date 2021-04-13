В Башкирии запустили горячую линию для помощи пострадавшим при подтоплении

В республике всё больше населенных пунктов оказываются подтопленными или отрезанными от большой земли. Ледяные заторы приводят к выходу рек из берегов, жители подсчитывают ущерб, а тем временем пик половодья ещё не пройден. Синоптики прогнозируют аномальную жару, что приведет к ускоренному таянью снега и льда.

Грохот взрыва на Инзере можно было услышать на расстоянии нескольких километров от эпицентра. Таким образом военные расчищают ледяной затор, из-за которого горная река вышла из берегов и затопило село Ассы.

Большая вода пришла и в Уфимский район, из берегов вышла река Уршак. Такого паводка вблизи села Булгаково не было более 35 лет.

Это только, по-моему, в 1987 году было. Здесь ещё сарайчики частные стояли, их смыло. Владимир Петров, житель с. Булгаково

Вода затопила дорогу, ведущую к нескольким населенным пунктам и садовым товариществам. К ним не могут проехать ни экстренные службы, ни школьные автобусы.

Перевели на дистанционное обучение, дают задания, мы их дома выполняем и отправляем учителям. Ксения Кузьмина, ученица 7 класса лицея с. Булгаково

Благо продуктов в сельском магазине хватит на неделю – успели завезти до начала паводка.

Единственное, вот без хлеба остались, потому что работаем с Булгаковским хлебзаводом. А сегодня Енгалыш предложил нам свой хлеб. Завтра уже привезем хлеб. Наталья Мартынова, продавец

На месте круглосуточно дежурят спасатели, они же перевозят людей на лодках до большой земли. Маршрут длиной примерно в 200 метров преодолевают не спеша, чтобы не напороться на препятствия в мутной воде.

20 литров бак. Ушло 2 бака. И перевезли примерно 150 человек. То есть за вчера ходок 40 сделали. Руслан Мингалиев, спасатель 1 класса Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России

А так выглядят дома в садовом товариществе Соловьевка. Накануне уровень воды в помещениях доходил до окон. Сейчас она постепенно отступает, но на участок без лодки всё равно не попасть. Открытие дачного сезона придется отложить, говорит Айдар Каримов. В копейку влетит не только ремонт дома, но и автомобиля, который не успели отогнать.

Полностью весь участок затопило, полностью дом. Новый ремонт был сделан – всё пришло в негодность. Плавает. Айдар Каримов, житель СНТ Соловьевка

В соседних населенных пунктах ситуация оказалась хуже. Чтобы избежать трагедий, людей пришлось эвакуировать.

Вывезли 31 человека, из них 11 детей. Скотину тоже, там около 9 коз, и собак выручили, так скажем. Айдар Мухамедьянов, главный специалист ГО ЧС администрации Кармаскалинского района

Односельчанам помогали и местные жители. Одним из первых на выручку пришёл Рашид Хаджаев, который на личном катере патрулировал затопленные подворья.

Около 25 человек вывез отсюда вчера, с этой улицы. Потом с другой улицы детей, старых людей на лодке вывозил. Рашид Хаджаев, житель д. Соловьевка

Вблизи деревни Соловьевка соединяются реки Уршак и Узень. Половодью также способствовали талые воды, которые просто не успели впитаться в промёрзшую землю. По словам местных жителей, ещё вчера воды на этой дороге было по колено, она дошла до трансформатора, который пришлось отключить. Вот уже несколько дней сельчане сидят без электричества.