Закрытие Турции для россиян: что делать с путевками

В Ростуризме разъяснили, что делать с путевками в Турцию. С 15 апреля перелеты на средиземноморское побережье невозможны. Сотни человек рискуют подпортить свой отпуск. Какова судьба тех, кто уже сидит на чемоданах, а также туристов, кто не успел вернуться до указанного срока?
Еще вчера она думала о том, что упаковать в свой багаж. Сегодня под вопросом сама поездка. Ильнара Загитова взяла путевку на турецкий курорт Бодрум на конец мая. Пятизвездочный отель, пляж в шаговой доступности и шведский стол – включено все, кроме гарантии на вылет.
С этого дня туристические агентства прекращают продажи путевок в Турцию и Танзанию до 1 июня. Ну а у тех, у кого билеты на руках, похоже, только два варианта: расторгнуть договор с туроператором и вернуть деньги либо заменить направление на другое. Правда, нужно уложиться в ту же стоимость, либо придется доплатить.
Временное ограничение авиасообщения с Турецкой Республикой и Танзанией вступает в силу с 15 апреля. А до этого числа рейсы на курорты пока не отменены. Те, кто уже находятся на заморском берегу, смогут вернуться планово, в отдельных случаях, возможно, раньше окончания срока. Это касается и россиян, которые отдыхают, что называется, дикарем.
Регулярные рейсы сохранятся только по направлению Москва – Стамбул 2 раза в неделю. Впрочем, билеты на такие гораздо дороже. Формально ограничения действуют пока только до 1 июня.
В Ростуризме обещают оказать поддержку туроператорам, в том числе предоставить субсидии за вывозные рейсы. Что касается путевок, людям должны вернуть полную их стоимость. Впрочем, пока сами турагенты, похоже, не до конца понимают, по какой схеме все будет происходить. Официально авиасообщения отменили из-за резкого увеличения заболевших коронавирусом на турецком берегу. Россиян просят предостеречься и поискать более безопасный отдых на родине.