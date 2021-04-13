Закрытие Турции для россиян: что делать с путевками

В Ростуризме разъяснили, что делать с путевками в Турцию. С 15 апреля перелеты на средиземноморское побережье невозможны. Сотни человек рискуют подпортить свой отпуск. Какова судьба тех, кто уже сидит на чемоданах, а также туристов, кто не успел вернуться до указанного срока?

Еще вчера она думала о том, что упаковать в свой багаж. Сегодня под вопросом сама поездка. Ильнара Загитова взяла путевку на турецкий курорт Бодрум на конец мая. Пятизвездочный отель, пляж в шаговой доступности и шведский стол – включено все, кроме гарантии на вылет.

С этого дня туристические агентства прекращают продажи путевок в Турцию и Танзанию до 1 июня. Ну а у тех, у кого билеты на руках, похоже, только два варианта: расторгнуть договор с туроператором и вернуть деньги либо заменить направление на другое. Правда, нужно уложиться в ту же стоимость, либо придется доплатить.

В качестве альтернативы можем предложить ОАЭ, Краснодарский край, Крым. Стоимость билетов у нас возросла и на Симферополь, и на Сочи. Ольга Снегирёва, заведующая отделом туристического агентства

Временное ограничение авиасообщения с Турецкой Республикой и Танзанией вступает в силу с 15 апреля. А до этого числа рейсы на курорты пока не отменены. Те, кто уже находятся на заморском берегу, смогут вернуться планово, в отдельных случаях, возможно, раньше окончания срока. Это касается и россиян, которые отдыхают, что называется, дикарем.

Настроение в целом спокойное, потому что в прошлом году ситуация была хуже. Сейчас уже точно справимся. Если кто-то хочет ехать дикарем, то остались регулярные рейсы. Раис Габитов, блогер

Регулярные рейсы сохранятся только по направлению Москва – Стамбул 2 раза в неделю. Впрочем, билеты на такие гораздо дороже. Формально ограничения действуют пока только до 1 июня.

Если речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, то мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления. Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. Тех туристов, которые приобрели туры на период после 1 июня, мы будем постоянно информировать о текущей ситуации. Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму