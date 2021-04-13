В Башкирии увеличат выплаты молодым аграриям

До 750 тысяч рублей в Башкортостане планируют увеличить единовременные выплаты молодым специалистам, которые трудоустраиваются на предприятиях АПК. Сейчас эта сумма составляет 500 тысяч рублей. Глава республики поручил проработать вопрос. Об этом он заявил на выездном совещании в формате «Сельский час» в Башкирском государственном аграрном университете, где обсуждалось кадровое обеспечение отрасли.

Как зарождается жизнь теленка элитной породы в пробирке, делегации во главе с Радием Хабировым рассказали в самом крупном центре по серийному производству эмбрионов КРС в Башкирском государственном аграрном университете. Современное сельское хозяйство – отрасль высокотехнологичная.

Это небольшая лаборатория, по сути дела, это совместный проект с БГАУ. Аграрный университет в рамках научного центра, который у них здесь образовывался, предоставил нам помещение, а все оборудование было закуплено нашими специалистами. Суммарно там потратили на само предприятие плюс проведение всех опытных работ порядка 40 млн рублей.    

Ринат Зайнуллин, генеральный директор «Башкирской мясной компании»
Фото №1 - В Башкирии увеличат выплаты молодым аграриям

Радий Хабиров провел выездное совещание в формате «Сельский час», где основным вопросом стало кадровое обеспечение АПК. Как отметил вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, 30 лет назад для содержания 5-7 тысяч гектаров требовалось до 200 человек, сегодня – всего четыре. Модернизация производства вытесняет ручной труд.

К сожалению, у нас в головах, что деревня – это грязно, что деревня – это значит пахнет, поэтому это престижность для молодых людей, наверное, она сказана и в словах родителей: «Ты главное, сыночек/дочка, в деревне не оставайся, в город перебирайся». Вот это системная проблема, которая привела нас к тому, что большая часть людей уехала в город и на селе осталось меньше. Если в 2006 году 136 тысяч человек работало на селе, сегодня 58 тысяч человек.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан
Фото №2 - В Башкирии увеличат выплаты молодым аграриям
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии

Эффективной признана практика единовременных выплат в 500 тысяч рублей молодым специалистам, трудоустроенным на предприятиях АПК. По данным Минсельхоза за 10 лет эти подъёмные средства получили 1 300 человек. Благодаря данной мере снижается и текучесть кадров. Глава Башкортостана поручил проработать вопрос о возможном увеличении единовременных выплат до 750 тысяч рублей. При этом по мере нормализации экономики поддержка будет увеличиваться.

У нас сокращается количество людей, работающих в сельском хозяйстве, это объективная тенденция, потому что в целом и технологии становятся такими, что меньше человеческого труда и все более модернизировано. Ну и в целом село у нас сокращается, будем думать, что с этим делать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также Глава Башкортостана поручил Минсельхозу республики до конца апреля завершить работу над республиканской программой поддержки сельхозкооперативов, а затем провести тематический «Сельский час» по этому вопросу. Это также позволит сделать село более привлекательным.

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии