В Башкирии увеличат выплаты молодым аграриям

До 750 тысяч рублей в Башкортостане планируют увеличить единовременные выплаты молодым специалистам, которые трудоустраиваются на предприятиях АПК. Сейчас эта сумма составляет 500 тысяч рублей. Глава республики поручил проработать вопрос. Об этом он заявил на выездном совещании в формате «Сельский час» в Башкирском государственном аграрном университете, где обсуждалось кадровое обеспечение отрасли.
Как зарождается жизнь теленка элитной породы в пробирке, делегации во главе с Радием Хабировым рассказали в самом крупном центре по серийному производству эмбрионов КРС в Башкирском государственном аграрном университете. Современное сельское хозяйство – отрасль высокотехнологичная.
Радий Хабиров провел выездное совещание в формате «Сельский час», где основным вопросом стало кадровое обеспечение АПК. Как отметил вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, 30 лет назад для содержания 5-7 тысяч гектаров требовалось до 200 человек, сегодня – всего четыре. Модернизация производства вытесняет ручной труд.
Эффективной признана практика единовременных выплат в 500 тысяч рублей молодым специалистам, трудоустроенным на предприятиях АПК. По данным Минсельхоза за 10 лет эти подъёмные средства получили 1 300 человек. Благодаря данной мере снижается и текучесть кадров. Глава Башкортостана поручил проработать вопрос о возможном увеличении единовременных выплат до 750 тысяч рублей. При этом по мере нормализации экономики поддержка будет увеличиваться.
Также Глава Башкортостана поручил Минсельхозу республики до конца апреля завершить работу над республиканской программой поддержки сельхозкооперативов, а затем провести тематический «Сельский час» по этому вопросу. Это также позволит сделать село более привлекательным.