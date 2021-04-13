В Башкирии увеличат выплаты молодым аграриям

К сожалению, у нас в головах, что деревня – это грязно, что деревня – это значит пахнет, поэтому это престижность для молодых людей, наверное, она сказана и в словах родителей: «Ты главное, сыночек/дочка, в деревне не оставайся, в город перебирайся». Вот это системная проблема, которая привела нас к тому, что большая часть людей уехала в город и на селе осталось меньше. Если в 2006 году 136 тысяч человек работало на селе, сегодня 58 тысяч человек.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан