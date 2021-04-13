В Башкирии жители СНТ остались без электричества из-за соседей-должников

Без света и в долгах. Жители садового товарищества «Нефтяник-3» в Иглинском районе оказались в непростой ситуации. Из-за долга почти в 300 тысяч рублей перед ресурсоснабжающей компанией их отключили от электричества. Более того, они не видят движения денежных средств – все документы находятся у председателя товарищества.

Уже вторые сутки эти люди сидят без света. Долг перед энергосбытовой компанией достиг суммы в 300 тысяч рублей. При этом вносить предоплату жильцы уже не хотят: опыт такой был, а все равно остались неплательщиками. Показания счетчиков снимает ежемесячно сторож сада. Сейчас здесь постоянно проживают около 14 семей, а участков почти 500.

Все те люди, которые проживают круглогодично, они оплачивают. У нас есть квитанции. Мы их отправили председателю. Но председатель у нас переехал с прошлого года. С прошлого года мы его не видели и не видим. На связь он выходит только в чате. Ребята с ним иногда созваниваются – когда страсти начинают закипать, они созваниваются. Гульнара Сафина, жительница СНТ «Нефтяник-3»

А вот когда закипит чайник на плите у Павла Ахмадуллина, остается только гадать. Мужчине пришлось перевести семью вместе с маленькими детьми в город. В доме холоднее, чем на улице, нет света и воды.

Пришлось перевезти к родителям. У нас есть квартира, но там квартиранты, а квартира в ипотеке, приходится жить здесь. Павел Ахмадуллин, житель СНТ «Нефтяник-3»

Денежные средства жителей поступают на единый лицевой счет сада, а уже оттуда по идее должны в энергосбытовую копанию. Но чтобы выяснить, кто игнорирует платежки, нужны документы. Председатель, со слов жителей, переехал в другой регион.

Энергоснабжающая компания предоставляет акты только председателю, у нас все в единых руках. Мы не владеем информацией, какая у нас задолженность. Какая сумма у нас на счетах, какие идут оплаты от нас к ЭСКБ. Александр Мокрушин, жительСНТ «Нефтяник-3»

Еще в декабре с ЭСКБ было заключено соглашение о том, что поэтапно жильцы будут гасить долг. Но, получается, он только вырос. Собрание, со слов председателя, он намерен провести в апреле, чтобы к 1 мая свет вернулся в дома садоводов. А до этой даты придется найти где-то 300 тысяч рублей.

У большинства есть задолженность, она набежала за три месяца. Такое время бесплатно никто не даст ничего, нужно оплачивать. Андрей Тимофеев, председатель СНТ «Нефтяник-3»

30 марта было направлено уведомление о том, что 12 апреля будет отключена электроэнергия, если долг полностью не будет погашен. В настоящее время, чтобы возобновить подачу, нужно погасить долг перед ЭСКБ. Людмила Кузнецова, начальник группы по связям с общественностью ООО «ЭСКБ»