В Башкирии жители СНТ остались без электричества из-за соседей-должников

Без света и в долгах. Жители садового товарищества «Нефтяник-3» в Иглинском районе оказались в непростой ситуации. Из-за долга почти в 300 тысяч рублей перед ресурсоснабжающей компанией их отключили от электричества. Более того, они не видят движения денежных средств – все документы находятся у председателя товарищества.
Уже вторые сутки эти люди сидят без света. Долг перед энергосбытовой компанией достиг суммы в 300 тысяч рублей. При этом вносить предоплату жильцы уже не хотят: опыт такой был, а все равно остались неплательщиками. Показания счетчиков снимает ежемесячно сторож сада. Сейчас здесь постоянно проживают около 14 семей, а участков почти 500.
А вот когда закипит чайник на плите у Павла Ахмадуллина, остается только гадать. Мужчине пришлось перевести семью вместе с маленькими детьми в город. В доме холоднее, чем на улице, нет света и воды.
Денежные средства жителей поступают на единый лицевой счет сада, а уже оттуда по идее должны в энергосбытовую копанию. Но чтобы выяснить, кто игнорирует платежки, нужны документы. Председатель, со слов жителей, переехал в другой регион.
Еще в декабре с ЭСКБ было заключено соглашение о том, что поэтапно жильцы будут гасить долг. Но, получается, он только вырос. Собрание, со слов председателя, он намерен провести в апреле, чтобы к 1 мая свет вернулся в дома садоводов. А до этой даты придется найти где-то 300 тысяч рублей.
Энергосбытовая компания рекомендует переходить на прямые договоры с ними. Тогда жители смогут сами отслеживать маршрут своих денег и перестанут страдать из-за своих нерадивых соседей.