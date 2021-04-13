В Уфе завершился чемпионат по плаванию среди спортсменов с ПОДА

Два превышения рекорда Европы и более десяти рекордов страны установили спортсмены на соревнованиях в Уфе. В столице республики завершился чемпионат России по плаванию среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир стал отборочным на предстоящий чемпионат Европы. Кроме этого, по итогам выступлений тренеры национальной сборной сформировали расширенный состав команды для участия на Паралимпийских играх.

Последний заплыв на чемпионате России в Уфе. Завершить соревнования решили мужской эстафетой 4 по 100 метров. Именно комплекс считается самой ответственной дисциплиной, где на первый план выходит не личное, а работа в команде.

И в женской, и в мужской эстафете сборная Башкортостана завоевала второе место. По итогам выступлений в Уфе сразу три наших спортсмена – Богдан Мозговой, Андрей Николаев и Аделина Разетдинова – попали в расширенный список на Паралимпийские игры в Токио. Еще несколько башкирских пловцов отобрались на предстоящий в мае в Португалии чемпионат Европы.

Дай Бог, я отберусь и выступлю за Башкирию. Покажу, какие у нас есть люди, как мы живем в Башкирии. Никита Тимербаев, серебряный призер чемпионата России по плаванию среди спортсменов с ПОДА /Республика Башкортостан/

Мы были на учебно-тренировочных сборах почти весь период. Паралимпийские игры были перенесены, здесь мы готовились. Шикарный комплекс. Сергей Трухачев, тренер сборной России по плаванию среди спортсменов с ПОДА

Чемпионат страны в Уфе уже вошел в историю российского спорта. Соревнования по плаванию такого уровня и среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата впервые проходили в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Но уникальным его сделало не место, а результаты. За шесть соревновательных дней участники установили более десяти рекордов России и дважды превысили рекорды Европы. К примеру, каждый выход на дорожку паралимпийского чемпиона Андрея Калины принес ему медаль.

Это у нас был тренировочный старт, и отборочный на Паралимпийские игры. Готовимся к Европе, через месяц пройдет в Португалии. Надеемся попасть туда без осложнений. Андрей Калина, паралимпийский чемпион по плаванию /Санкт-Петербург/

Но на мировом уровне все эти рекорды не учтут, так как соревнование не считается международным.

Они не будут зарегистрированы, поскольку соревнования в этом году не являются международными, как в 2020-м в связи с такой всемирной проблемой. Андрей Франченко, тренер сборной России по плаванию среди спортсменов с ПОДА